Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 29 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 30 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Lourdes Martínez Alcalá

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  4. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  5. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  6. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  7. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  8. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

Los fallecidos en Córdoba el sábado 29 de noviembre

Mantente informado este sábado: estas son las noticias más destacadas de la tarde en Córdoba

Mantente informado este sábado: estas son las noticias más destacadas de la tarde en Córdoba

Colectivos de Córdoba denuncian la "tibieza y lentitud" de las administraciones públicas ante la emergencia climática

Colectivos de Córdoba denuncian la "tibieza y lentitud" de las administraciones públicas ante la emergencia climática

Los farmacéuticos cordobeses entregan su insignia de oro al subdirector de Prestaciones Farmacéuticas del SAS

Los farmacéuticos cordobeses entregan su insignia de oro al subdirector de Prestaciones Farmacéuticas del SAS

Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles para aliviar el tráfico en un punto conflictivo de Córdoba

Los vecinos de Córdoba premian la "solidaridad y el cariño" de los veteranos con los Cervatillo de Plata 2025

Los vecinos de Córdoba premian la "solidaridad y el cariño" de los veteranos con los Cervatillo de Plata 2025

Cervatillo por sorpresa: Juan Andrés de Gracia se suma a los premiados por su dilatada implicación ciudadana

Cervatillo por sorpresa: Juan Andrés de Gracia se suma a los premiados por su dilatada implicación ciudadana

Una antología poética reúne 850 versos de estudiantes cordobeses para la donación de órganos en Córdoba

Una antología poética reúne 850 versos de estudiantes cordobeses para la donación de órganos en Córdoba
Tracking Pixel Contents