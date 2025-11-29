Hacemos Córdoba y Foro por la Memoria se concentran frente al Ayuntamiento "por la exhumación inmediata y digna de las fosas del franquismo"

Este sábado, frente a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba y bajo el lema “Por la exhumación inmediata y digna de las fosas del franquismo”, se celebró una concentración organizada por Hacemos Córdoba y diversas asociaciones memorialistas, que además anunciaron que dichas movilizaciones "continuarán en la provincia y, si es necesario, también en el Parlamento de Andalucía para garantizar un convenio que cumpla con la ley y con la dignidad de las víctimas".

Foro por la Memoria

La concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, y el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, denunciaron las “graves deficiencias” del actual convenio de exhumaciones y reclamar que el nuevo acuerdo a cuatro partes, entre Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, garantice “procesos continuos, identificación genética ágil y una Oficina de Atención a las Víctimas que funcione realmente”.

Ruiz subrayó que, aunque el convenio vigente está bien redactado “sobre el papel”, en la práctica no se están cumpliendo los compromisos mínimos que marca la Ley de Memoria Democrática. Recordó que las familias “siguen sin obtener verdad, justicia y reparación y que la situación es urgente, ya que cada año quedan menos familiares vivos, lo que amenaza el sentido reparador de las exhumaciones”. La concejala reclamó que el nuevo convenio resuelva el “cuello de botella” en la identificación genética, que las fosas no vuelvan a cerrarse hasta que se completen todos los trabajos y que la Oficina de Atención a las Víctimas pase a ser un “servicio útil, con competencias claras, capacidad de divulgación y atención real a familias y ciudadanía”.

Ruiz destacó que estas reivindicaciones forman parte de una hoja de ruta elaborada junto a colectivos memorialistas y organizaciones sociales y políticas de la ciudad, entre ellas la Federación Andaluza de Memoria Democrática, Aremisa, la Asamblea Memorialista Andaluza, Córdoba por la República, la Asociación Cultural La Desbandá, Izquierda Unida, Podemos, Equo, Movimiento Sumar, el Partido Comunista, Iniciativa del Pueblo Andaluz y sindicatos como CCOO.

Más de 4.000 víctimas

Luis Naranjo, en nombre del Foro por la Memoria, de la Federación Provincial por la Memoria Democrática y de la Asamblea Memorialista Andaluza, recordó que en dos años solo se han recuperado “162 víctimas, frente a las más de 4.000 personas asesinadas por el franquismo en Córdoba”. Además, advirtió de que, al ritmo actual, la recuperación completa se extendería “hasta mediados del siglo XXI, cuando ya no quedaría ningún familiar que pueda cerrar su duelo”. Naranjo denunció que la Oficina de Atención a las Víctimas es actualmente “un cascarón vacío”, sin apoyo jurídico ni técnico y sin participación de los colectivos. También puso el foco en los retrasos y deficiencias de las pruebas de ADN, recordando que los análisis tomados en 2019 se han comunicado cinco años después y siempre sin resultados positivos, lo que “imposibilita una identificación real de las víctimas”.

Finalmente, el portavoz memorialista reclamó que el nuevo convenio incluya la creación de bancos de ADN por provincia, o al menos dos centros andaluces, uno en la zona oriental y otro en la occidental, que permitan procesar las muestras con garantías y con un plazo máximo de seis meses, tal y como prevé la propia Junta de Andalucía. “Sin campañas activas de búsqueda de familiares en Córdoba, Madrid y otros territorios donde emigraron los vencidos de la Guerra Civil, advirtió, la identificación individualizada será imposible”.