Sociedad
El Colegio de la Abogacía de Córdoba rinde homenaje a sus colegiados más veteranos
Han recibido diplomas los letrados con 25 y 50 años en el ejercicio de la profesión
El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado este sábado, en el Patio del Real Círculo de la Amistad, el tradicional acto de entrega de diplomas a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional o colegiación ininterrumpida, en el marco de los actos organizados en honor a los Patronos del Colegio, San Rafael Arcángel y la Inmaculada Concepción.
El acto comenzó con la entrega de diplomas a los colegiados homenajeados, destacando la trayectoria de Miguel Puig Velasco, que cumple 50 años de colegiación, y de los profesionales que celebran 25 años de ejercicio ininterrumpido. Tras la entrega, tomó la palabra el decano del Colegio, Carlos Arias, quien pronunció un discurso cargado de reconocimiento y cercanía.
En su intervención, el decano reconoció el trabajo de los profesionales de la abogacía homenajeados. “Celebramos vuestra dedicación a la defensa de la Justicia, a la protección de derechos y libertades, a la construcción de una sociedad más justa. Vuestra trayectoria honra a nuestra profesión y nos inspira a todos”, afirmó.
El decano hizo referencia a los retos que afronta la profesión. “Nos enfrentamos a desafíos importantes: garantizar pensiones dignas, mejorar las condiciones del turno de oficio, adaptarnos a la digitalización y a la inteligencia artificial, y atraer talento joven. La respuesta solo puede ser unidad y compromiso. Contad con el Colegio. Confiad en él y en los servicios que ponemos a vuestra disposición. Estamos aquí para vosotros”. Además, apeló a las instituciones vinculadas a la Administración de Justicia “para profundizar en la colaborando mutua y avanzar hacia una Justicia más eficaz y cercana al ciudadano.
El valor de la profesión
Por último, Carlos Arias subrayó el valor de la profesión y la dedicación de los abogados a sus clientes afirmando que “ser abogado significa mucho más que conocer leyes. Significa implicación y dedicación absoluta a nuestros clientes, acompañarlos en momentos decisivos y defender sus derechos con firmeza y humanidad”.
Este homenaje, uno de los momentos más significativos del calendario colegial, ha reunido a los profesionales distinguidos, sus familiares y profesionales de la Abogacía de Córdoba, así como a destacadas autoridades del ámbito judicial, académico y social. Entre ellas, han asistido: José Antonio Nieto, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía; Juan Ramón Berdugo, magistrado del Tribunal Supremo; Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba; Eva Álvarez, jueza decana; Jesús Aparicio, en representación de la Fiscalía Provincial; María José Carralero, decana del Colegio de Procuradores de Córdoba; José J. Albert, decano de la Facultad de Derecho; José Sáez Rodríguez (Instituto de Medicina Legal) y representantes de Guardia Civil y Policía Nacional.
