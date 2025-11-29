Colectivos de Córdoba denuncian la "tibieza y lentitud" de las administraciones públicas ante la emergencia climática

Tras la celebración de la trigésima Cumbre del Clima (COP30) que organizó Naciones Unidas en Belém (Brasil), del 10 al 21 de noviembre, la iniciativa Rebelión por el Clima Córdoba se ha concentrado este sábado día 29 de noviembre a mediodía en la calle Capitulares, frente al Ayuntamiento de Córdoba, para denunciar la "tibieza y lentitud de los poderes públicos ante la emergencia climática, que afecta a todo el planeta".

Los colectivos participantes han subrayado en su protesta "las manifestaciones que estamos sufriendo muy directamente en Córdoba, al igual que en el conjunto de la península ibérica, en forma de elevadas temperaturas, fenómenos meteorológicos intempestivos, sequías, incendios forestales de difícil extinción y otras alteraciones del entorno en que vivimos, que afectan a la salud, la biodiversidad, la agricultura y, en general, al cuidado de la vida". A nivel internacional, han recalcado que "el cambio climático está teniendo dramáticos efectos como migraciones masivas, hambrunas y guerras".

"Medidas insuficientes"

Sin embargo, "a pesar de todas las evidencias que experimentamos cotidianamente y a los informes científicos que alertan sobre la creciente gravedad de esta situación, los poderes públicos no están reaccionando con la prioridad y la firmeza que se necesita para abordar las causas del cambio climático y mitigar sus efectos". han denunciado, señalando que "los acuerdos que se adoptan en los organismos internacionales y los planes de acción por el clima, no llegan a cumplirse y las medidas adoptadas hasta el momento son absolutamente insuficientes".

Por eso, las personas y organizaciones convocantes de esta concentración han hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que la voz de Córdoba se oiga en la Cumbre del Clima, porque no hay tiempo que perder y la emergencia climática exige que las administraciones locales, provinciales, autonómicas, estatales e internacionales lleven a cabo acciones valientes, decididas y contundentes para desechar el uso de combustibles fósiles y dar paso a una sociedad libre de emisiones de efecto invernadero".

Con el lema Cambiemos el sistema, no el clima, las entidades convocantes han querido destacar el carácter integral de su reivindicación, poniendo de manifiesto que "la protección de la vida en nuestro planeta solo será realmente posible mediante la transición a un nuevo modelo social, productivo y económico que ponga en el centro de todas las políticas a las personas y a la naturaleza, dejando de utilizarlas solo como materia prima para el beneficio de minorías enriquecidas a costa del atentado permanente contra la vida en todas sus expresiones".