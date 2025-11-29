Cinco empresas cordobesas, finalistas de los Premios Andalucía Trade

Los ocho jurados provinciales de los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año 2025 han designado a las 47 compañías finalistas, entre las que se encuentran cinco firmas cordobesas: Cobiomic (en la categoría de startups exportadoras), Tonelería del Sur (desarrollo internacional), Ximenez Iluminación (trayectoria), Magtel (innovación, conocimiento e industria) y Cunext Copper (desarrollo industrial).

Estas empresas competirán ahora en la siguiente fase, en la que el jurado regional seleccionará a las ganadoras en alguna de las seis categorías de estos galardones, organizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social a través de Andalucía Trade.

Los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año, creados en 2025 nacen con el objetivo de reconocer públicamente la labor de las empresas andaluzas en la creación de riqueza y empleo a través de la innovación, la competitividad y su proyección internacional.

Los jurados provinciales se reunieron entre el 24 y el 28 de noviembre, presididos por los delegados territoriales de Economía de la Junta en cada provincia. En todos los casos, el sector privado tuvo mayoría, con la participación de representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio, las confederaciones provinciales de empresarios, medios de comunicación y empresas de referencia.

En las próximas semanas se celebrará la reunión del Jurado Principal de los premios, presidido por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en calidad de presidenta de Andalucía Trade. Junto a ella, forman parte del órgano el director general de la entidad, Antonio Castro, además de representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, un medio de comunicación andaluz y una empresa de reconocido prestigio. También en este caso, el sector privado cuenta con mayoría.

Para Carolina España, esta composición es “la fortaleza” de los premios: “son fruto de una nueva iniciativa de colaboración público-privada de la Junta con las empresas; son ellas quienes presentan sus candidaturas, quienes han seleccionado a las finalistas en un proceso participativo en todas las provincias y quienes elegirán a las ganadoras en cada categoría”. La consejera subrayó además que la iniciativa busca que “toda la sociedad valore el papel primordial de la actividad empresarial en la economía y el bienestar de los andaluces”.

Una vez conocidas las finalistas de las seis modalidades en cada una de las ocho provincias, corresponderá al jurado principal elegir a las ganadoras definitivas.