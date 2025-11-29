Reconocimiento
Cervatillo por sorpresa: Juan Andrés de Gracia se suma a los premiados por su dilatada implicación ciudadana en Córdoba
El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano recibe el reconocimiento durante la gala de la Federación Al-Zahara
A pesar de lo anunciado, la presidencia de la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara tenía una sorpresa guardada para la gala de los Premios Cervatillo de Plata 2025, que entrega anualmente entidades y particulares que se han caracterizado por su trabajo o defensa de la participación ciudadana y la actividad vecinal.
En un dribbling inesperado del protocolo, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, ha recibido un Cervatillo en reconocimiento a su trayectoria dentro del movimiento vecinal en Córdoba, tanto al frente del CMC como por sus 50 años en las asociación de vecinos Al-Ándalus del Parque Cruz Conde.
Se suma así a los otros siete premiados de esta edición, marcada por el reconocimiento personal de Antonio Serrano, exjefe de la Policía Local jubilado el pasado mes de septiembre tras más de 30 años, y de Marcelino Ferrero, el concejal con más años de servicio político en el Ayuntamiento de Córdoba durante la democracia.
