CCOO Córdoba presenta programa que apuesta por la empleabilidad y el empoderamiento frente a "las desigualdades estructurales"

CCOO, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), pone en marcha el programa “Impulsando el talento femenino”, un proyecto que apuesta por la empleabilidad y el empoderamiento de la mujer como medio de avanzar hacia la igualdad real de oportunidades, avanzando a través de la colaboración institucional y el trabajo conjunto por un mercado laboral más justo.

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, subraya que “la situación de las mujeres en el acceso al empleo sigue siendo profundamente injusta y exige respuestas firmes y continuadas”. Así, “las empresas mantienen miedos infundados que penalizan a las mujeres jóvenes por la posibilidad de que en algún momento decidan formar una familia y, del mismo modo, siguen persistiendo prejuicios hacia las mujeres de mayor edad porque siguen siendo las mujeres quienes asumen, en la mayoría de los casos, los cuidados de personas dependientes, dado que el sistema de dependencia no cuenta con los recursos necesarios y obliga a las familias a sostener esta carga en solitario”.

De esta forma, el programa nace ante "un contexto marcado por desigualdades estructurales que afectan de forma especialmente intensa a las mujeres, cuya incorporación al mercado laboral sigue enfrentándose a barreras persistentes".

"La falta de recursos clave como guarderías públicas suficientes, servicios de conciliación accesibles o medidas que favorezcan una corresponsabilidad real y efectiva, elementos imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades y permitir que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones, siguen marcando el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo", señala Acaiña.

El sindicato apunta a que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa muestran esta brecha: el tercer trimestre de 2025 refleja una tasa de desempleo del 24,87% entre mujeres frente al 12,33% entre hombres, “una diferencia que duplica la tasa masculina y que evidencia la urgencia de actuar”, remarca Acaiña quien afirma que “esta situación exige políticas activas sólidas y sostenidas que permitan revertir estas desigualdades, y es precisamente con este objetivo con el que nace este proyecto, concebido como una herramienta real y accesible para impulsar el desarrollo personal y profesional de las mujeres en nuestra provincia”.

Detalles de la formación

“Impulsando el Talento Femenino” ofrece un itinerario formativo centrado en la empleabilidad, el empoderamiento personal y el emprendimiento como alternativa laboral. Los talleres abordan el autoconocimiento, la autoestima, la seguridad personal, la gestión del estrés y la conciliación, la creación de un currículum competitivo, la preparación de entrevistas, el acceso a portales de empleo y el uso de herramientas digitales, además de formación en estructura empresarial, viabilidad de proyectos, marketing y posicionamiento de marca. Todo ello configura, según CCOO, un proceso integral que potencia la autonomía, acompaña la toma de decisiones y refuerza las competencias necesarias para afrontar con éxito la búsqueda de empleo o la puesta en marcha de un proyecto propio

CCOO destaca que este programa es posible gracias al convenio de colaboración firmado con el Imdeec, un instrumento fundamental para fortalecer las políticas locales de empleo, optimizar recursos públicos y avanzar en estrategias compartidas que sitúen a las personas en el centro de la acción institucional. Estos acuerdos representan una apuesta firme por una Córdoba más igualitaria y con oportunidades reales para todas las personas

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mes de marzo a través de los canales habituales del sindicato, donde se puede consultar toda la información relativa a fechas, contenidos y modalidades de participación.