Una antología poética reúne 850 versos de estudiantes cordobeses para la donación de órganos en Córdoba

El vestíbulo principal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha acogido este sábado la presentación de la Antología Tintas para la vida y la entrega de premios del 11º certamen del mismo nombre, una de las acciones más arraigadas dentro la campaña de promoción de la donación de órganos y tejidos que impulsa el centro con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba.

El acto ha reunido a más de 200 personas, entre alumnado, familias, profesorado, instituciones, profesionales y asociaciones, y ha incluido una entrega de premios y un recital poético, además de actuaciones de la Orquesta de Guitarras Ziryab.

Este poemario y certamen anual del complejo sanitario con la colaboración de los estudiantes cordobeses persigue sensibilizar sobre la importancia de la donación y los trasplantes desde la infancia.

Nueva antología: 850 versos

En esta edición se han recibido más de 350 poemas procedentes de 32 centros educativos (el doble de participación que año pasado). De todos ellos, 52 poemas han sido seleccionados para formar parte de la nueva antología -entre los que figuran los 6 poemas premiados-.

En total, la antología reúne cerca de 850 versos creados por alumnado andaluz de entre 10 y 18 años. Asimismo, incorpora un prólogo del poeta y editor Calixto Torres, leído durante la sesión por su hija -médica del hospital- y las ilustraciones creadas por la artista Marta Gálvez, que se pueden ver en la portada y en el interior de la antología.

El jurado lo han integrado una vez más los poetas cordobeses Pilar Sanabria, Pablo Rubio, Araceli Sánchez, Bartolomé Delgado y Beatriz Toledo, además de Gema Barrera y Concepción Rodríguez, en representación del colectivo asociativo de personas trasplantadas.

Premiados

Los galardonados de la categoría A (5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO), han sido Estrella del Carmen Aranda Moya (IES Sierra de Aras, Lucena, primer premio), Carlota Auxiliadora Caballero Martín (CDP Almanzor, Córdoba, segundo premio) y Juan Montilla Cid (CDP FEC Sagrada Familia, Córdoba, tercer premio).

De la categoría B (3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio): Irene Lopera Cañete (IES Francisco de los Ríos, Fernán Núñez, primer premio), Paula Larrosa Espinar (IES Fidiana, Córdoba, segundo premio), Lucía Orden Moriana (CDP Salesianos San Luis Rey, Palma del Río, tercer premio).

Próxima edición

Las bases de la nueva edición de certamen se publicarán en los próximos días y están abiertas hasta finales del marzo de 2026, a la espera de recibir poemas de estudiantes de toda Andalucía.

Esta antología nació hace 16 años en el seno de un grupo de poetas cordobeses y, con el paso del tiempo, se vinculó a este certamen, que los primeros años fue provincial y luego creció para extenderse por toda la geografía andaluza.