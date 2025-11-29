Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así amanece Córdoba: los titulares más destacados de la mañana del sábado

La futura reforma de una calle que descongestionará Poniente; el atropello mortal de Montoro; y las cifras de inscripción de la Media Maratón de Córdoba centran la actualidad

Salida de la Media Maratón de Córdoba 2024.

Salida de la Media Maratón de Córdoba 2024. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

La ampliación a cuatro carriles de la calle Sierra Nevada de Córdoba, en la zona de Poniente, encara su recta final administrativa tras elegir Urbanismo a la empresa que ejecutará una obra clave para descongestionar la Ronda Oeste. Por otro lado, la provincia lamenta la muerte de un hombre de 59 años atropellado en la A-3000, en Montoro, en una vía que conduce desde Adamuz hacia el pantano del Arenoso. Y este domingo, Córdoba volverá a volcarse con su prueba deportiva más multitudinaria: la Media Maratón, que llenará de ambiente, corredores y público un recorrido icónico que culmina en el Puente Romano. Este año, con la mejor inscripción de los últimos siete.

  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  3. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  4. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  5. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  6. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos

