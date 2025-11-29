Así amanece Córdoba: los titulares más destacados de la mañana del sábado

La ampliación a cuatro carriles de la calle Sierra Nevada de Córdoba, en la zona de Poniente, encara su recta final administrativa tras elegir Urbanismo a la empresa que ejecutará una obra clave para descongestionar la Ronda Oeste. Por otro lado, la provincia lamenta la muerte de un hombre de 59 años atropellado en la A-3000, en Montoro, en una vía que conduce desde Adamuz hacia el pantano del Arenoso. Y este domingo, Córdoba volverá a volcarse con su prueba deportiva más multitudinaria: la Media Maratón, que llenará de ambiente, corredores y público un recorrido icónico que culmina en el Puente Romano. Este año, con la mejor inscripción de los últimos siete.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

España