Boletín
Así amanece Córdoba: los titulares más destacados de la mañana del sábado
La futura reforma de una calle que descongestionará Poniente; el atropello mortal de Montoro; y las cifras de inscripción de la Media Maratón de Córdoba centran la actualidad
La ampliación a cuatro carriles de la calle Sierra Nevada de Córdoba, en la zona de Poniente, encara su recta final administrativa tras elegir Urbanismo a la empresa que ejecutará una obra clave para descongestionar la Ronda Oeste. Por otro lado, la provincia lamenta la muerte de un hombre de 59 años atropellado en la A-3000, en Montoro, en una vía que conduce desde Adamuz hacia el pantano del Arenoso. Y este domingo, Córdoba volverá a volcarse con su prueba deportiva más multitudinaria: la Media Maratón, que llenará de ambiente, corredores y público un recorrido icónico que culmina en el Puente Romano. Este año, con la mejor inscripción de los últimos siete.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Atropello mortal en una carretera de Montoro: la víctima queda atrapada bajo las ruedas de un turismo
- La Media Maratón de Córdoba vuelve a las calles con la mejor inscripción de los últimos siete años
Córdoba ciudad
- Córdoba será Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo en 2027
- Black Friday en Córdoba: comienza la fiebre de las compras navideñas
- El Santa Rosa Day reivindica el valor del comercio local frente al Black Friday
- Romero de Torres desfila en el Templo Romano a través de los diseños de Mancini Costura
- Cinco acusados se enfrentan a 96 años de cárcel por violar a una menor extranjera en un hostal de Córdoba
- La reforma del edificio de la Real Academia de Córdoba, más cerca: ya hay empresa para la obra
- La Universidad de Córdoba implantará el voto electrónico como sistema central de sus procesos electorales
Provincia
- Valentria invertirá hasta 75 millones en El Carpio con una planta de reciclaje de neumáticos que generará 39 empleos
- La Navidad ya llega a los pueblos: Priego, Montilla y Baena encienden sus alumbrados
Deportes
Cultura
Andalucía
- Andalucía se blinda ante el aumento de la gripe y activa la recomendación de mascarillas en los centros de salud
España
- Los jueces conservadores salen en defensa del Supremo ante las críticas "censurables" del Gobierno y los fiscales progresistas
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos