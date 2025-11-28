La Universidad de Córdoba implantará el voto electrónico como sistema central de sus procesos electorales

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado la modificación del Reglamento Electoral de la Universidad de Córdoba que sitúa al voto electrónico como sistema preferente en todos los procesos electorales de la institución académica. La nueva norma deberá ser ratificada por el claustro. Este ha sido el punto más destacado de la sesión ordinaria celebrada hoy.

En su informe, el rector y el equipo de dirección han informado de las reuniones mantenidas, estado de distintas convocatorias y situación de diferentes expedientes.

Reglamento Electoral

El Consejo de Gobierno ha acordado elevar al claustro la propuesta de modificación del Reglamento Electoral de la Universidad de Córdoba, una reforma de amplio alcance que actualiza en profundidad la normativa que regula los procesos electorales de la institución.

La propuesta sitúa el voto electrónico como sistema preferente en todas las convocatorias universitarias, lo que permitirá procesos más accesibles, seguros y ágiles para el conjunto de la comunidad. El voto presencial queda reservado para situaciones excepcionales y debidamente justificadas. Esta transformación obliga a adaptar la estructura del reglamento y a clarificar sus procedimientos para integrar de forma coherente el funcionamiento de las urnas digitales y la secuencia completa de la votación telemática.

La reforma revisa también el papel de las mesas electorales, que asumen nuevas responsabilidades vinculadas a la custodia de las claves de acceso, la supervisión técnica del proceso y la gestión de la apertura y cierre del periodo de votación electrónica. Se actualizan los mecanismos de identificación de votantes, la presentación de candidaturas y el escrutinio, incorporando protocolos específicos para resolver incidencias técnicas sin comprometer la integridad del proceso. El procedimiento de voto anticipado se adecúa igualmente al nuevo entorno digital, sustituyendo referencias presenciales que habían quedado superadas. La modificación incluye, además, un ajuste técnico en los plazos de convocatoria, orientado a facilitar que los procesos electorales puedan organizarse en periodos del curso académico que favorecen una participación más amplia y una mejor coordinación con la actividad universitaria.

La Universidad de Córdoba moderniza así su normativa electoral adaptando sus procesos a un entorno digital que cambia la manera de participar en la vida universitaria. La propuesta continuará ahora su tramitación en el claustro, órgano encargado de su aprobación definitiva.

Investigación

El Consejo ha dado luz verde también al reglamento para la creación, modificación y gestión de los grupos de investigación de la Universidad de Córdoba, que define qué es un grupo de investigación, establece los requisitos de constitución y composición, regula la figura de la persona responsable, incorpora la categoría de grupos emergentes y fija un sistema de evaluación periódica alineado con el marco andaluz. La normativa precisa también los criterios de financiación y articula la relación de los grupos con el Sistema Andaluz del Conocimiento.

Asimismo, el Consejo ha ratificado el reconocimiento de la unidad de investigación Contactos, Rechazos e Integración. Intercambios Humanos (Corein) para su participación en la convocatoria 2025 de Unidades de Excelencia. Corein es una unidad interdisciplinar que analiza los movimientos humanos y los procesos históricos, culturales y sociales derivados de ellos, desde la Prehistoria hasta la actualidad. Integra especialistas de múltiples áreas y desarrolla líneas de trabajo en Humanidades Digitales, como digitalización documental y reconstrucción arqueológica en 3D.

En internacionalización, el Consejo ha validado el reglamento que regula las ayudas para estancias de investigación en centros extranjeros dirigidas al personal investigador en formación, que establece los requisitos, criterios de valoración y procedimiento de concesión.

Política departamental

En el apartado de política departamental, el Consejo ha aprobado la relación de áreas de conocimiento en las que se convocarán plazas de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador de 2023.

Asimismo, el Consejo ha aprobado los perfiles y comisiones de selección de distintas figuras de personal docente e investigador, tanto de promoción interna como de turno libre, incluyendo plazas de catedrático o catedrática de Universidad, titular de Universidad -entre ellas las plazas vinculadas y las asociadas al programa Ramón y Cajal- y distintas modalidades de profesorado permanente laboral/profesorado contratado doctor, según las necesidades académicas planteadas por los departamentos; así como diversas adaptaciones de contratos.

Másteres y Doctorado

En el capítulo de posgrado, el Consejo de Gobierno ha modificado la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2025/2026.

En el caso de los másteres universitarios, se actualiza la admisión en el Máster en Ingeniería Agronómica de 50 a 54 plazas, y en Psicología General Sanitaria, se eleva su oferta de 30 a 38 plazas en acceso ordinario y ajusta de 10 a 4 las plazas de acceso específico. En Doctorado, se incrementa la oferta para el próximo curso en distintos programas. Se ofertarán 35 plazas en el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, 40 en Computación Avanzada, Energía y Plasmas, 30 en Derecho y 45 en Lenguas y Culturas, hasta un total de 150 plazas de nuevo ingreso, incluyendo la reserva del 5% prevista para estudiantes con discapacidad.

Cultura

El Consejo ha modificado la composición de diversos Consejos Asesores de Aulas Culturales y de Proyección Social y aprobado los nombramientos de colaboradores/as honorarios/as y alumnado interno para el curso 2025/2026.

Además, ha dado luz verde al Reglamento del Premio Libro de Artista 50 Aniversario-UCOPress Editorial Universidad de Córdoba, un galardón creado con motivo del cincuentenario de la editorial universitaria y dirigido al estudiantado de las escuelas de arte Mateo Inurria y Dionisio Ortiz. El premio consiste en la edición numerada de la obra ganadora y su exhibición en una muestra pública.

Otros acuerdos

En materia económica, se ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones otorgadas por la UCO 2023-25 y aprobado la exención parcial de la retención de costes indirectos sobre la partida de 50.000 euros correspondiente al convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, destinada al proyecto que se desarrollará en el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuática (Eawag).

El Consejo también ha aprobado la creación de la Cátedra Fundación García Cugat para I+D+i en Terapias Regenerativas, tras la formalización del convenio entre la Universidad de Córdoba y la Fundación García Cugat. La nueva cátedra impulsará actividades de investigación, formación y transferencia en el ámbito de la medicina regenerativa.

Por último, se han resuelto los reconocimientos a la Excelencia Docente del Profesorado para el año 2025, actualizado la programación anual de Formación Permanente para el curso 2025-26, aprobado nueve nuevos cursos correspondientes al programa de Formación del Profesorado Universitario, sustanciado diversos recursos y aprobado o ratificado un conjunto de convenios.