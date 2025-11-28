Universidad de Córdoba
La UCO amplía su oferta de plazas en másteres y programas de doctorado para el curso 2025/2026
Ingeniería Agronómica y Psicología General Sanitaria aumentan su capacidad, mientras que el posgrado doctoral alcanzará las 150 plazas de nuevo ingreso
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado una actualización de la oferta de plazas de nuevo ingreso en varios másteres y programas de doctorado para el curso 2025/2026. Con esta actualización, la UCO refuerza su oferta formativa en titulaciones de alta demanda académica y profesional.
En el ámbito de los másteres universitarios, el máster en Ingeniería Agronómica incrementa su número de plazas de 50 a 54, mientras que el máster en Psicología General Sanitaria eleva su admisión ordinaria de 30 a 38 plazas, ajustando además la oferta de acceso específico de 10 a 4 plazas.
Crece la oferta en doctorado hasta las 150 plazas
En cuanto a los programas de doctorado, la UCO ha ampliado la disponibilidad de plazas de nuevo ingreso en varias líneas de investigación, que quedarán distribuidas de la siguiente manera:
- Ciencias Sociales y Jurídicas: 35 plazas
- Computación Avanzada, Energía y Plasmas: 40 plazas
- Derecho: 30 plazas
- Lenguas y Culturas: 45 plazas
En total, la universidad ofertará 150 plazas de nuevo ingreso, cifra que incluye la reserva del 5 % para estudiantes con discapacidad, conforme a la normativa vigente.
