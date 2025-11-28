La UCO amplía su oferta de plazas en másteres y programas de doctorado para el curso 2025/2026

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado una actualización de la oferta de plazas de nuevo ingreso en varios másteres y programas de doctorado para el curso 2025/2026. Con esta actualización, la UCO refuerza su oferta formativa en titulaciones de alta demanda académica y profesional.

En el ámbito de los másteres universitarios, el máster en Ingeniería Agronómica incrementa su número de plazas de 50 a 54, mientras que el máster en Psicología General Sanitaria eleva su admisión ordinaria de 30 a 38 plazas, ajustando además la oferta de acceso específico de 10 a 4 plazas.

Crece la oferta en doctorado hasta las 150 plazas

En cuanto a los programas de doctorado, la UCO ha ampliado la disponibilidad de plazas de nuevo ingreso en varias líneas de investigación, que quedarán distribuidas de la siguiente manera:

Ciencias Sociales y Jurídicas: 35 plazas

35 plazas Computación Avanzada, Energía y Plasmas: 40 plazas

40 plazas Derecho: 30 plazas

30 plazas Lenguas y Culturas: 45 plazas

En total, la universidad ofertará 150 plazas de nuevo ingreso, cifra que incluye la reserva del 5 % para estudiantes con discapacidad, conforme a la normativa vigente.