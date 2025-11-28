El Santa Rosa Day 2025 reivindica el valor del comercio local y de proximidad frente al Black Friday

Las calles de Santa Rosa y Valdeolleros se han llenado este viernes 28 de vida, música y movimiento comercial, coincidiendo con el Black Friday, en la séptima edición del Santa Rosa Day. Esta coincidencia en la fecha, como ocurrió ya el año pasado, ha servido para poner en valor el comercio local y de proximidad frente a campañas globales ideadas más para favorecer las ventas on line, grandes superficies y marcas, como han subrayado los organizadores.

Vecinos y visitantes disfrutan este viernes de una jornada única en la que el comercio de proximidad es el protagonista, con actividades para todas las edades, espectáculos en directo y un ambiente festivo que transforma el barrio en un auténtico punto de encuentro para la ciudadanía. El Santa Rosa Day, iniciativa del Centro Comercial Abierto (CCA) Santa Rosa-Valdeolleros, se consolida como la cita anual que une a comerciantes, instituciones y vecinos en torno a un objetivo común: llenar de vida el barrio y poner en valor el comercio local.

Gran afluencia un día en que el comercio sale a la calle

Desde primeras horas de la mañana, las calles se han llenado de comerciantes y visitantes, creando un ambiente animado y familiar. El programa, que se desarrolla de 11.00 a 22.00 horas, incluye talleres de panadería y pintura, cuentacuentos, flashmobs, música en directo, bingo musical y otras actividades pensadas para todas las edades. La inauguración oficial ha reunido a representantes institucionales y a los propios comerciantes, que han aprovechado la jornada para reforzar su vínculo con los vecinos.

Un grupo de niños baila en una del las actividades del Santa Rosa Day celebrado en el barrio cordobés. / Manuel Murillo

Numerosos comercios han vuelto a sacar sus productos al exterior en stands que han llenano de vida las calles y puesto en primera línea el valor del comercio local. Según Rafael Ballesteros, presidente del CCA Santa Rosa-Valdeolleros, el Santa Rosa Day es “una oportunidad para que el comercio del barrio vuelva a salir a la calle y mostrar, un año más, sus ganas e ilusión. Cada edición del evento permite a vecinos y visitantes disfrutar de actividades, cultura y compras de proximidad, reforzando la vida del barrio y el vínculo con la ciudadanía”. Además, ha mencionado la importancia de responder al Black Friday con este tipo de propuestas y la necesidad de regular ese comercio y rebajas masivas.

Un beneficio directo para la comunidad

El evento, financiado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba y con la colaboración de Comercio Córdoba, Comercio en Digital, Sadeco, EMACSA y Trastos, busca no solo dinamizar la economía local, sino también crear un espacio de convivencia, cultura y ocio. El delegado de Comercio, Julián Urbano, ha destcado que “actividades como el Santa Rosa Day permiten dar a conocer los negocios locales, animar la vida de los barrios y fomentar la actividad económica. Hoy los vecinos recorren las calles, disfrutan de la oferta cultural y apoyan a los comerciantes, generando un beneficio directo para toda la comunidad”.

Autoridades y comerciantes cortan la cinta inaugural del Santa Rosa Day 2025. / Manuel Murillo

Por su parte, Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, ha valorado la colaboración institucional y el trabajo constante del CCA: “El Santa Rosa Day se consolida como un referente de dinamización comercial. Felicitamos al CCA Santa Rosa-Valdeolleros por su esfuerzo y agradecemos al Ayuntamiento, cuyo apoyo permite unir a comerciantes, hosteleros y vecinos en torno al comercio de proximidad y fortalecer el tejido comercial del barrio”. El presidente de la asociación de comerciantes también ha mencionado la postura de la federación frente al Black Friday afirmando "no estar especialmente a favor" del mismo y recalcando como "eventos como este demuestran lo que significa el comercio de proximidad".

Con esta séptima edición, el Santa Rosa Day quiere volver a demostrar que el comercio local puede brillar incluso en días de consumo masivo, invitando a los vecinos de Córdoba a disfrutar de un día lleno de actividades, cultura, convivencia y compras, mientras se refuerza la vida y la economía en uno de los ejes comerciales más dinámicos de la ciudad, el barrio.