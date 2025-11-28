Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Romero de Torres desfila en el Templo Romano a través de los diseños de Mancini Costura

Inspirada en la época y el legado del artista, la propuesta ha ofrecido un desfile único con más de treinta modelos, que mostraron cómo la huella del pintor sigue viva en diferentes ámbitos

Desfile inspirado en Julio Romero en el Templo Romano

Desfile inspirado en Julio Romero en el Templo Romano

Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Dentro del programa Noviembre, mes de Julio Romero de Torres, la firma cordobesa Mancini Costura ha estrenado este viernes su última colección en el Templo Romano. Inspirada en la época y el legado del artista, la propuesta ha ofrecido un desfile único con más de treinta modelos, que mostraron cómo la huella del pintor sigue viva en diferentes ámbitos.

Desfile inspirado en Julio Romero en el Templo Romano

Desfile inspirado en Julio Romero en el Templo Romano

Desfile inspirado en Julio Romero en el Templo Romano / Manuel Murillo

El programa Noviembre, mes de Julio Romero de Torres da continuidad, con voluntad de permanencia en años venideros, a los actos que se celebraron el año pasado con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor. Se desarrolla del 3 al 30 de este mes e incluye conferencias y coloquios, espectáculos de teatro y música, un pase de modas, visitas guiadas en su museo y un concurso de escaparates

TEMAS

'Golpes' se impone en el festival Cinema25 de Córdoba y conquista el Cervatillo de Bronce

Los fallecidos en Córdoba el viernes 28 de noviembre

