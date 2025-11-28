La reforma del edificio de la Real Academia de Córdoba, más cerca: ya hay empresa para la obra

La reforma del edificio de la Real Academia, ubicado en el número 9 de la calle Ambrosio de Morales de Córdoba, se encuentra cada vez más cerca. La mesa de contratación de la Gerencia de Urbanismo ya tiene empresa elegida para la obra, la única que se ha presentado al concurso convocado por este organismo municipal, Construcciones Antroju, y que cumple con todos los requisitos que exige el pliego de condiciones.

Según el acuerdo adoptado en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada hace unos días, la empresa ha logrado 18,3 puntos y su propuesta se considera "coherente y viable", por lo que cuenta con el informe favorable de la misma. A partir de ahora se abre un periodo de tiempo para que la empresa presente la documentación necesaria y deposite el aval que corresponde con esta actuación.

El coste de la reforma del edificio

Si no surgen imprevistos, Construcciones Antroju ejecutará la rehabilitación del edificio municipal de Ambrosio de Morales por 571.758 euros, que es justo la cantidad fijada por Urbanismo como presupuesto de licitación en el concurso convocado en septiembre pasado. El plazo de ejecución estimado de estas obras, que con toda probabilidad empezarán a principios de 2026, será de ocho meses.

La rehabilitación de la sede de la Real Academia costará tres veces más que esa cantidad, en concreto, 1,5 millones de euros, aunque, de momento, el Ayuntamiento solo va a llevar a cabo una primera fase que se centrará en la edificación principal, la que recae en la calle Ambrosio de Morales. En cuanto a la edificación anexa (la de la calle San Fernando), se ejecutará en otro momento. La Real Academia de Córdoba tiene desde el año 2007 su sede en la calle Alfonso XIII, ya que la que ocupaba en Ambrosio de Morales desde los años setenta del siglo pasado, las casas número 9 y la 9 bis, dejaron de utilizarse ante el peligro que entrañaba el estado del edificio.

¿En qué consistirá la reforma?

El inmueble presenta ahora mismo daños en las cubiertas, por las que entra el agua de la lluvia que está afectando a la estructura de madera. Además, elementos estructurales del forjado de la planta primera y los muros de carga muestran signos evidentes de deterioro. La reforma que hará Construcciones Antroju se centrará en las cubiertas, en las que actuará tanto en la cobertura como en la estructura de madera que da soporte a la misma para asegurar de esa manera el mantenimiento del edificio. El proyecto incluye resanado y pintado de paramentos exteriores e interiores y reparación de las carpinterías. El contrato también implica la realización de nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en la planta baja y la sustitución de los aseos existentes por otros adaptados.

A la larga espera que se ha producido desde 2007 hasta la convocatoria del concurso, se suman las vicisitudes del mismo, ya que no es el primero que se realiza. Urbanismo ya convocó otro pero quedó desierto y tras el mismo elaboró un nuevo pliego con un presupuesto de licitación mayor, pasando de 476.464 euros a 571.758.