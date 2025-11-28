El PSOE propone destinar la parcela de Poniente Sur a viviendas para mayores y jóvenes en lugar de una residencia privada

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una propuesta alternativa para el futuro de la parcela de 11.800 metros cuadrados situada en el Plan Parcial O-7, en Poniente Sur. El terreno, actualmente destinado a la construcción de una residencia privada, debería orientarse —según el PSOE— a un proyecto mixto de alojamientos para personas mayores y jóvenes, un modelo "innovador" que ya funciona con éxito en otras ciudades europeas, tal y como ha explicado el edil Joaquín Dobladez.

El PSOE sostiene que la cesión del suelo al sector privado supone "una pérdida de oportunidades para Córdoba", al tratarse de uno de los pocos espacios públicos disponibles para impulsar políticas de vivienda y atención social en un barrio con necesidades crecientes. "Proponemos que de los tres terrenos disponibles se destinen dos a uso vecinal y pediremos la paralización de la cesión del tercero, de 11.880 metros cuadrados, para la residencia privada", ha detallado Dobladez.

Un proyecto intergeneracional

El concejal socialista ha subrayado que este suelo "debe servir para dar respuesta a dos de los mayores desafíos que tiene Córdoba": el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible, y la necesidad de personas mayores que viven en edificios con importantes limitaciones de movilidad.

"El PP pretende entregar la parcela a una promotora privada, pero nuestra prioridad es que el patrimonio público se destine a proyectos de interés social y no a operaciones especulativas", ha añadido.

La propuesta socialista contempla la creación de un conjunto residencial intergeneracional que combine viviendas tuteladas para mayores, apartamentos asequibles para jóvenes y espacios comunes para actividades, convivencia y apoyo mutuo. Este modelo, afirma el Grupo Municipal, fomentaría la integración, optimizaría recursos y permitiría que las personas mayores siguieran viviendo en su entorno con supervisión y acompañamiento.

Dobladez ha acusado al equipo de gobierno de "gestionar el urbanismo como si fuera una agencia inmobiliaria, sin visión de ciudad ni defensa del interés general", y ha denunciado "una nueva privatización de suelo público" en un contexto en el que Córdoba necesita vivienda asequible, equipamientos públicos y planificación social.

Reclaman paralizar la cesión

El PSOE reclama al Gobierno municipal que paralice el proceso actual y abra un proceso de participación y análisis técnico para estudiar la alternativa antes de tomar decisiones "irreversibles" sobre el futuro del O-7. "Es una oportunidad única para hacer ciudad y para usar el suelo público de manera responsable. Si el PP insiste en regalarlo al sector privado, Córdoba perderá un equipamiento social estratégico para las próximas décadas", ha concluido Dobladez.

El Grupo Socialista recuerda que ya exigió un proyecto inmediato de equipamiento social o deportivo para el solar denegado a la DGT, insistiendo en que Poniente Sur necesita soluciones que atiendan las demandas reales del barrio.