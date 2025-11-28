Accidente de tráfico
Los bomberos de Córdoba rescatan a un herido atrapado tras una colisión entre dos coches en la A-4
El siniestro se ha registrado en torno a las 15.20 horas y ha causado importantes retenciones en la autovía mientras actuaban los servicios de emergencia
Una persona ha resultado herida este viernes por la tarde en un accidente de tráfico entre dos turismos ocurrido en la autovía A-4 a la altura de Córdoba capital. El siniestro se ha registrado alrededor de las 15:20 horas en el kilómetro 404 de la A-4, en sentido Madrid, tras una colisión por alcance entre ambos vehículos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Un herido atrapado dentro del vehículo
La persona herida quedó atrapada en el interior del coche, al no poder abrir la puerta del vehículo debido al impacto. Hasta el lugar del accidente se desplazaron los bomberos de Córdoba, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.
Los bomberos tuvieron que liberar a la persona afectada, que presentaba heridas inicialmente no graves, y solicitaron una ambulancia convencional para su atención y traslado.
El accidente obligó a cortar un carril de la A-4 y provocó importantes retenciones de tráfico en la zona mientras actuaban los servicios de emergencia.
