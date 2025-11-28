El Movimiento Ciudadano y Al-Zahara reclaman una mesa por Las Moreras y acciones "urgentes" en el barrio

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha vuelto a exigir, tras más de medio año de silencio institucional, la creación de una mesa de trabajo por Las Moreras que reúna a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Consejo de Distrito Noroeste, con el objetivo de activar propuestas que permitan “sacar a la zona de sus altos índices de pobreza”. Así lo recoge el escrito remitido a las administraciones por el organismo vecinal, que recupera su resolución de abril ante la falta de respuesta de las administraciones.

La petición cuenta con el respaldo de la Federación de Asociaciones Vecinales Al‑Zahara, presidida por Isa Sereno, que se suma a las demandas expresadas recientemente por la AV La Voz de Las Moreras, alertando de una “degradación bestial” en el barrio y de la “urgente” necesidad de poner en marcha un plan integral de rehabilitación para evitar que la zona “acabe convertida en el gueto de Córdoba”.

Reclaman limpieza urgente y actuación de AVRA

Al‑Zahara coincide con la asociación vecinal en reclamar acciones inmediatas de higiene y salubridad, así como una actuación eficaz de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para controlar el parque inmobiliario del barrio y atender desperfectos persistentes: limpieza y desatoro de saneamientos, arreglo de fachadas, mejoras en contadores y reparación de bajantes y tuberías, entre otros.

En su escrito, el CMC recuerda que tanto Palmeras como el Distrito Sur figuran también entre los barrios más pobres de España, pero ambos cuentan con iniciativas en marcha: en Palmeras, el plan integral, la Cocina de la Foggara, el primer centro de la Red Impulsa o los trabajos de las universidades; y en el Distrito Sur, el proyecto Edelquivir. Sin embargo, en Moreras, denuncia el CMC, “no logramos descifrar con qué iniciativas cuenta, más allá de actuaciones habituales que se repiten desde hace años sin resultados positivos”.

Petición formal a la Junta y el Ayuntamiento

El recordatorio del CMC ha sido remitido a la Delegación del Gobierno de la Junta, a la Delegación de Asuntos Sociales, a la Alcaldía y a la Delegación municipal de Asuntos Sociales. Además de constituir la mesa de trabajo por Moreras, el Consejo considera imprescindible la participación activa de las entidades del barrio y de las organizaciones sociales que intervienen en la zona, así como un compromiso claro para dotar de fondos a las actuaciones necesarias.