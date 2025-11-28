Manuel Torralbo y el vicerrectorado de Igualdad de la UCO reciben el premio Menina por su lucha contra la violencia machista

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha entregado este viernes la mención especial de la 13ª edición de los Reconocimientos Menina a la exsenadora Micaela Navarro, distinguiendo su «amplia trayectoria política y feminista», así como su «firme compromiso con la igualdad de género y los derechos de las mujeres en España».

Entre los galardonados también figura el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, junto al equipo del vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, reconocidos por su labor en materia de igualdad. Junto a ellos, también se premió a personalidades o instituciones de las otras siete provincias andaluzas que destacan en la lucha contra la violencia de género.

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Ambos han sido los encargados de entregar estas distinciones, que se conceden en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

«Cada mujer asesinada nos duele y nos interpela. Porque se lo debemos a ellas, a sus familias y especialmente a las niñas que están creciendo ahora mismo y que merecen vivir en una sociedad más justa, más libre, donde prime el respeto y la igualdad. Por ellas, por nosotras, por las que cogerán el testigo. En su memoria y por su futuro», ha afirmado Montero durante su intervención.