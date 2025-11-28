Inmaculada Pérez Figueroa, reelegida Presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) tiene el honor de anunciar la reelección de Inmaculada Pérez Figueroa como presidenta, iniciando así su segundo mandato al frente de la asociación, que representa y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial y profesional de Córdoba.

La asamblea general electoral de FEPC se ha celebrado este viernes, 28 de noviembre, en el salón del Ilustre Colegio de Arquitectos. La nueva junta directiva queda organizada de la siguiente manera:

Cargos principales

Presidenta: Inmaculada Pérez

Vicepresidenta: Antonia Nieto

Secretaria general: María José Fernández

Tesorera: Inmaculada López

Vocalías