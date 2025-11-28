Segundo mandato
Inmaculada Pérez Figueroa, reelegida Presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba
Organizada la Junta Directiva tras la asamblea electoral celebrada este viernes
El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) tiene el honor de anunciar la reelección de Inmaculada Pérez Figueroa como presidenta, iniciando así su segundo mandato al frente de la asociación, que representa y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial y profesional de Córdoba.
La asamblea general electoral de FEPC se ha celebrado este viernes, 28 de noviembre, en el salón del Ilustre Colegio de Arquitectos. La nueva junta directiva queda organizada de la siguiente manera:
Cargos principales
- Presidenta: Inmaculada Pérez
- Vicepresidenta: Antonia Nieto
- Secretaria general: María José Fernández
- Tesorera: Inmaculada López
Vocalías
- Carmen Ledesma – Vocal de Servicios Auxiliares y Atención Sociosanitaria
- Verónica Cortes – Vocal de Servicios Sociales
- Lourdes Arroyo – Vocal de Relaciones con la Universidad e Instituciones
- Maria Luisa Crespin – Vocal de Servicios Educativos y Empresa
- Pilar Fernández – Vocal Delegada de Los Pedroches
- Victoria Núñez – Vocal Delegada del Valle del Guadalquivir
- Isabel Rosales – Vocal de Hostelería
- Helvia Martínez – Vocal de Servicios Sanitarios de Atención Física
- Pilar Jurado – Vocal de Servicios Sanitarios y Psicología
- Juana Pino – Vocal de Recursos Humanos
- María García – Vocal de Juventud
- Patricia Bellido- Vocal de Belleza y cuidados
