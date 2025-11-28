Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de noviembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘El sueño de una noche’

'El sueño de una noche'

Teatro

‘El sueño de una noche’

El grupo de teatro Aracne representará la obra El sueño de una noche, una adaptación libre y contemporánea inspirada en el clasico de Shakespeare, bajo la dirección de Carmen Rey. Evento benéfico a favor de Asociación Alzheimer Córdoba.

CÓRDOBA. IES Luis de Góngora.

Diego de León, 2.

19.00 horas.

Inauguración

‘Las manos de córdoba’

Se inaugura la exposición de fotografía Las manos de Córdoba, muestra que se inscribe dentro del ciclo de actividades para la difusión de la artesanía.

CÓRDOBA. Zoco Municipal.

Judíos, s/n.

12.00 horas.

Concierto

‘Romper las reglas’, por la Orquesta de Córdoba

Romper las reglas, concierto de la Orquesta de Córdoba. Un programa que desafía y reinventa el espíritu clásico. Desde la enérgica Obertura de las Criaturas de Prometeo, de Beethoven, pasando por un estreno absoluto Problema sinfónico, de Igmar Alderete, y terminando con la poderosa y revolucionaria Tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.00 horas.

Presentación

‘La casa del farero’

Presentación del poemario La casa del farero, de Eva María Durán García, publicado por Adeshoras.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

Avda. de América, s/n.

19.00 horas.

Potra salvaje 2025

Concierto de Isabel Aaiún

Concierto de Isabel Aaiún que combina raíces del folclore español con una mirada contemporánea sobre la música popular.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Avda. de Chinales, 64.

21.00 horas.

Cultura

Se presenta ‘El eco de lo que fui’

Almudena Mogica presenta su libro El eco de lo que fui, publicado por Platero.

CÓRDOBA. Librería Luque.

Fray Luis de Granada, 11.

19.30 horas.

Niños

Cuentacuentos y presentación del libro

Santa Fe y los huevos color luna, de Patricia Lucía Pérez Martínez y Michelle Gómez, narra las aventuras de una valiente tortuga marina de la especie Laúd en su travesía hacia la superficie, donde vivirá fascinantes aventuras y desafíos. Entrada libre.

VILLARRUBIA. Biblioteca municipal.

Plaza de la Aljarilla.

17.30 horas.

Julio Romero de Torres

Visitas guiadas ‘Veladas con Julio’

Dentro del programa Noviembre, mes de Julio Romero de Torres, que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, se desarrollarán las visitas guiadas Veladas con Julio, que ofrecen un recorrido por las obras más emblemáticas del pintor cordobés, para todos aquellos que quieran adentrarse en su figura y su obra, con tres pases cada día: 17.00, 18.00 y 19.00. El acceso es libre, previa reserva en la web https://museojulioromero.sacatuentrada.es/

CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.

Plaza del Potro, 1.

17.00, 18.00 Y 19.00 horas.

Música

Nueva edición de Lunares

Concierto de Alonso El Gato, José Rey y Los Húngaros.

CÓRDOBA. Sala 100.

Avda. de Chinales, 18.

22.00 horas.

Cine palestino

Proyección de ‘La traición de Huda’

Dentro del ciclo de Cine Palestino, tendrá lugar la proyección de La traición de Huda, seguida de un coloquio.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.30 horas.

La imagen del sur

Proyección de ‘Féminas’, ‘Por nosotros’ y ‘Azul’

Dentro de la muestra de cine social La imagen del Sur, tendrán lugar las proyecciones: Féminas, de Luije Morano, Por nosotros, de Alberto Zorilla y Azul, de Adrián Viador. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Santa Cruz.

Plaza de Andalucía, s/n.

De 18.00 a 20.00 horas.

Guía definitiva de la Navidad para niños en Córdoba: más de 100 planes que no puedes perderte con los peques

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de noviembre de 2025

El hospital Reina Sofía registra unos 40 nuevos casos anuales de VIH en Córdoba. ¿Por qué repunta la incidencia?

Pablo Pérez, vicepresidente de un congreso récord en Córdoba: "Está siendo un éxito, hemos reunido a más de 2.500 internistas"

María Victoria Cabrera, médico en Fundación Hogar Renacer: "Las adicciones más comunes entre las mujeres son el consumo de alcohol y de tranquilizantes"

Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones

Ya hay fecha para el próximo debate sobre el estado de la ciudad de Córdoba
