'Golpes' se impone en el festival Cinema25 de Córdoba y conquista el Cervatillo de Bronce

Tras una semana repleta de cine, encuentros con el público y una programación que ha hecho vibrar a Córdoba, Cinema25 ha bajado el telón con una gala final cargada de emoción y reconocimientos. La 4ª Semana del Cine de Córdoba ha celebrado en el Teatro Góngora su clausura, donde se han entregado los Cervatillos de Bronce de esta edición, en una ceremonia conducida por la periodista Marta Jiménez y arropada por grandes nombres del cine andaluz y nacional.

Rafael Cobos triunfa con su primer largometraje como director

La ópera prima de Rafael Cobos, Golpes, se ha alzado con el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción, un galardón dotado con 3.000 euros. En el terreno de la no ficción, el premio recayó en La Marisma de Manu Trillo, que obtuvo el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de No Ficción, con una dotación de 2.000 euros.

En la categoría de cortometrajes, el jurado ha distinguido Gallina, de Fernando Reinaldos, con el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje (1.500 euros) por “su originalidad y delicadeza, abordando de manera tan exquisita la aparición de la identidad de género en edades tempranas”. Por su parte, el Premio Cinema Córdoba (1.000 euros) ha sido para All you need is love, de Dany Ruz, reconocida por “llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles”.

La gala de clausura de el festival Cinema25 de Córdoba, en imágenes / Víctor Castro

La opinión del público de Cinema25

El público también tuvo voz en la clausura: el Premio del Público Martín Cañuelo fue para Maspalomas, de Moriarti, tras las votaciones de los asistentes y la valoración del jurado compuesto por representantes de Cinecercano, Mojo de Caña, Colectivo Azabache, Luciana Centeno y la plataforma Filmoteca se queda.

Tres mujeres del cine cordobés homenajeadas en la gala

La gala ha reservado un espacio especial para reconocer las trayectorias de mujeres indispensables dentro del audiovisual cordobés y español. Mercedes Tirado, técnico de cultura en la Diputación de Córdoba, ha recibido el Premio Honorífico Divulgación Cinematográfica de Córdoba, mientras que la actriz María Morales ha sido nombrada Embajadora Cinematográfica de Córdoba. La noche, además, ha tenido un marcado tono emotivo al rendir homenaje a la cineasta cordobesa Josefina Molina, figura clave del cine español, cuya obra ha sido celebrada a través de un vídeo conmemorativo.

Con más de una veintena de proyecciones, mesas redondas, masterclass y actividades conducidas por profesionales del sector, la 4ª Semana del Cine de Córdoba cierra una edición que, en palabras de su director Edgar Burgos, “mantiene la línea de crecimiento de 2024", añadiendo que "hemos encontrado nuestra identidad y el público nos está respaldando". Este año han alcanzado los 5.000 asistentes en total durante esta semana. Burgos ha destacado además la incorporación, por primera vez, del Cervatillo a Mejor Largometraje de No Ficción como gran novedad de este año.