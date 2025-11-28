Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 28 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 29 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafaela Galán Martínez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de la Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  3. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  4. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  5. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  6. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos

Manuel Torralbo y el vicerrectorado de Igualdad de la UCO reciben el premio Menina por su lucha contra la violencia machista

Manuel Torralbo y el vicerrectorado de Igualdad de la UCO reciben el premio Menina por su lucha contra la violencia machista

La Universidad de Córdoba implantará el voto electrónico como sistema central de sus procesos electorales

La Universidad de Córdoba implantará el voto electrónico como sistema central de sus procesos electorales

La UCO amplía su oferta de plazas en másteres y programas de doctorado para el curso 2025/2026

La UCO amplía su oferta de plazas en másteres y programas de doctorado para el curso 2025/2026

Los fallecidos en Córdoba el viernes 28 de noviembre

No te pierdas nada: Córdoba llega al fin de semana con estas noticias destacadas

No te pierdas nada: Córdoba llega al fin de semana con estas noticias destacadas

Los bomberos rescatan a una persona herida atrapada tras una colisión entre dos coches en la A-4

Los bomberos rescatan a una persona herida atrapada tras una colisión entre dos coches en la A-4

La Asociación de Joyeros reconoce la excelencia y evolución de tres joyerías cordobesas en los Premios San Eloy 2025

La Asociación de Joyeros reconoce la excelencia y evolución de tres joyerías cordobesas en los Premios San Eloy 2025

Córdoba brilla con siete oros en las AndalucíaSkills: así queda el podio de las Olimpiadas de la FP

Córdoba brilla con siete oros en las AndalucíaSkills: así queda el podio de las Olimpiadas de la FP
Tracking Pixel Contents