Así celebran la Navidad las barriadas de Córdoba: zambomba flamenca, mercadillos solidarios y cabalgatas de Reyes

Las barriadas de Córdoba se prepararán para celebrar la Navidad con una agenda repleta de actividades pensadas para todos los públicos, y especialmente para los más pequeños. Desde el 28 de noviembre al 8 de enero, el espíritu festivo llenará las barriadas de Santa Cruz, Alcolea, Cerro Muriano, El Higuerón, Trassierra, Villarrubia, Veredón y las barriadas de Los Ángeles con talleres, teatro, zambombas, mercadillos y cabalgatas.

Talleres y actividades para los peques

La programación infantil arranca con los Talleres de Navidad Infantil, a los que se suman talleres de decoración y manualidades navideñas. En estos espacios, los niños podrán crear adornos, tarjetas y elementos decorativos para ambientar la casa y el barrio.

Taller Navidad Infantil

28 noviembre - 16:00 (Santa Cruz, Centro Cívico Santa Cruz)

05 diciembre - 16:00 (Santa Cruz, Centro Cívico Santa Cruz)

Taller Decoración Navideña

28 noviembre - 16:30 (Cerro Muriano, Centro Cívico Cerro Muriano)

28 noviembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)

05 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)

12 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)

19 diciembre - 16:00 (Alcolea)

19 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)

Taller de Manualidades Navideñas

19 diciembre - 16:00 (Alcolea)

Actividades navideñas en El Higuerón. / MANUEL MURILLO

Teatro, cine y cuentacuentos

El teatro también se cuela en la Navidad con la obra 'El contable de los Reyes Magos', que recorrerá varios puntos: Cerro Muriano (7 de diciembre), El Higuerón (20 de diciembre), Santa Cruz (20 de diciembre), Trassierra (26 de diciembre), Alcolea y la Barriada de los Ángeles (28 y 29 de diciembre) y Villarrubia (29 de diciembre).

Además, hay cine de Navidad en Santa Cruz (13 de diciembre) y varias sesiones de cuentacuentos en Villarrubia, Veredón y otras asociaciones vecinales, muchas veces acompañadas de chocolatada para completar la tarde.

Zambombas, coros y ambiente flamenco

El ambiente festivo incluye una amplia oferta de zambombas flamencas y actuaciones de coros. El Higuerón será uno de los epicentros, con zambombas y coros en la Plaza Rafael Villar los días 13, 20, 21 y 24 de diciembre, y también el 6 de enero con el tradicional Roscón de Reyes.

Villarrubia y Alcolea se suman con zambombas propias y con las Zambombas CPAPM, que llegarán a Santa Cruz, El Higuerón, Villarrubia, Veredón y la Barriada de los Ángeles entre el 12 y el 28 de diciembre.

Zambomba flamenca en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Mercadillos, mercados navideños y citas solidarias

La vertiente más solidaria de la Navidad estará en el Mercadillo Solidario de Villarrubia (14 de diciembre), que se acompaña de actividades infantiles y actuaciones de coros durante toda la jornada.

Por su parte, El Higuerón acoge un Mercado de Navidad el 20 de diciembre, mientras que en Alcolea se celebra un Mercadillo Solidario y Zambomba el 21 de diciembre. Ya en enero, Cerro Muriano mantendrá vivo el ambiente con el Mercado navideño en la Plaza de Morriones los días 6, 7 y 8 de enero.

Convivencias vecinales

Durante todo el mes de diciembre, se celebrarán convivencias vecinales, con comidas, meriendas y chocolatadas en las barriadas.

Convivencia Vecinal

04 diciembre - 14:30 (Cerro Muriano, Centro Cívico Cerro Muriano)

19 diciembre - 09:00 (Cerro Muriano, Colegio Santa Bárbara)

23 diciembre - 21:00 (Trassierra)

Jornada Navideña de Convivencia

12 diciembre - 16:30 (Cerro Muriano, Centro Cívico Cerro Muriano)

Comida Navideña de Mayores

13 diciembre - 14:30 (Cerro Muriano, Hogar del Pensionista)

Merienda Navideña con Actuación Teatral

19 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)

Merienda Tradicional

19 diciembre - 17:00 (Santa Cruz)

Merienda Infantil

28 diciembre - 12:00 (Alcolea)

Buzones Reales, Cartero Real y visitas de Papá Noel

Los preparativos de la llegada de los Reyes Magos comenzarán el viernes 12 de diciembre, con la instalación de los Buzones Reales en los centros cívicos de Cerro Muriano, Trassierra, Santa Cruz, El Higuerón, Alcolea y Villarrubia, donde que los niños puedan dejar sus deseos navideños.

Unos días después, llegará la visita de Papá Noel a Trassierra (22 de diciembre) y Villarrubia (25 de diciembre). Mientras que el Carteo Real visitará Santa Cruz el 20 de diciembre y Trassierra el 3 de enero.

Más adelante, el Cartero Real visitará Santa Cruz (20 de diciembre) y Trassierra (3 de enero), mientras que Papá Noel hará parada el 22 de diciembre en Trassierra y el 25 de diciembre en Villarrubia.

Uvas y brindis por el Año Nuevo / ShutterStock

'Tardevieja' y campanadas

El 31 de diciembre, celebración de la 'Tardevieja' en El Higuerón. Y en Villarrubia y Cerro Muriano tendrán campanadas a medianoche.

Cabalgatas de Reyes Magos

El 5 de enero por la tarde, las barriadas de Córdoba celebrará la Cabalgata de Reyes de Córdoba, con el siguiente horario:

Higuerón — 15.30 horas

Villarrubia — 16.00 horas

Alcolea — 17.00 horas

Trassierra — 17.30 horas

Cerro Muriano — 17.30 horas

Santa Cruz — 18.00 horas

Consulta la programación completa aquí.