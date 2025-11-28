NAVIDAD EN CÓRDOBA
Así celebran la Navidad las barriadas de Córdoba: zambomba flamenca, mercadillos solidarios y cabalgatas de Reyes
El teatro, cuentacuentos y los talleres navideños completan una programación del 28 de noviembre al 8 de enero
Las barriadas de Córdoba se prepararán para celebrar la Navidad con una agenda repleta de actividades pensadas para todos los públicos, y especialmente para los más pequeños. Desde el 28 de noviembre al 8 de enero, el espíritu festivo llenará las barriadas de Santa Cruz, Alcolea, Cerro Muriano, El Higuerón, Trassierra, Villarrubia, Veredón y las barriadas de Los Ángeles con talleres, teatro, zambombas, mercadillos y cabalgatas.
Talleres y actividades para los peques
La programación infantil arranca con los Talleres de Navidad Infantil, a los que se suman talleres de decoración y manualidades navideñas. En estos espacios, los niños podrán crear adornos, tarjetas y elementos decorativos para ambientar la casa y el barrio.
Taller Navidad Infantil
- 28 noviembre - 16:00 (Santa Cruz, Centro Cívico Santa Cruz)
- 05 diciembre - 16:00 (Santa Cruz, Centro Cívico Santa Cruz)
Taller Decoración Navideña
- 28 noviembre - 16:30 (Cerro Muriano, Centro Cívico Cerro Muriano)
- 28 noviembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)
- 05 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)
- 12 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)
- 19 diciembre - 16:00 (Alcolea)
- 19 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)
Taller de Manualidades Navideñas
- 19 diciembre - 16:00 (Alcolea)
Teatro, cine y cuentacuentos
El teatro también se cuela en la Navidad con la obra 'El contable de los Reyes Magos', que recorrerá varios puntos: Cerro Muriano (7 de diciembre), El Higuerón (20 de diciembre), Santa Cruz (20 de diciembre), Trassierra (26 de diciembre), Alcolea y la Barriada de los Ángeles (28 y 29 de diciembre) y Villarrubia (29 de diciembre).
Además, hay cine de Navidad en Santa Cruz (13 de diciembre) y varias sesiones de cuentacuentos en Villarrubia, Veredón y otras asociaciones vecinales, muchas veces acompañadas de chocolatada para completar la tarde.
Zambombas, coros y ambiente flamenco
El ambiente festivo incluye una amplia oferta de zambombas flamencas y actuaciones de coros. El Higuerón será uno de los epicentros, con zambombas y coros en la Plaza Rafael Villar los días 13, 20, 21 y 24 de diciembre, y también el 6 de enero con el tradicional Roscón de Reyes.
Villarrubia y Alcolea se suman con zambombas propias y con las Zambombas CPAPM, que llegarán a Santa Cruz, El Higuerón, Villarrubia, Veredón y la Barriada de los Ángeles entre el 12 y el 28 de diciembre.
Mercadillos, mercados navideños y citas solidarias
La vertiente más solidaria de la Navidad estará en el Mercadillo Solidario de Villarrubia (14 de diciembre), que se acompaña de actividades infantiles y actuaciones de coros durante toda la jornada.
Por su parte, El Higuerón acoge un Mercado de Navidad el 20 de diciembre, mientras que en Alcolea se celebra un Mercadillo Solidario y Zambomba el 21 de diciembre. Ya en enero, Cerro Muriano mantendrá vivo el ambiente con el Mercado navideño en la Plaza de Morriones los días 6, 7 y 8 de enero.
Convivencias vecinales
Durante todo el mes de diciembre, se celebrarán convivencias vecinales, con comidas, meriendas y chocolatadas en las barriadas.
Convivencia Vecinal
- 04 diciembre - 14:30 (Cerro Muriano, Centro Cívico Cerro Muriano)
- 19 diciembre - 09:00 (Cerro Muriano, Colegio Santa Bárbara)
- 23 diciembre - 21:00 (Trassierra)
Jornada Navideña de Convivencia
- 12 diciembre - 16:30 (Cerro Muriano, Centro Cívico Cerro Muriano)
Comida Navideña de Mayores
- 13 diciembre - 14:30 (Cerro Muriano, Hogar del Pensionista)
Merienda Navideña con Actuación Teatral
- 19 diciembre - 17:00 (Alcolea, Centro Cívico Chari Navarro)
Merienda Tradicional
- 19 diciembre - 17:00 (Santa Cruz)
Merienda Infantil
- 28 diciembre - 12:00 (Alcolea)
Buzones Reales, Cartero Real y visitas de Papá Noel
Los preparativos de la llegada de los Reyes Magos comenzarán el viernes 12 de diciembre, con la instalación de los Buzones Reales en los centros cívicos de Cerro Muriano, Trassierra, Santa Cruz, El Higuerón, Alcolea y Villarrubia, donde que los niños puedan dejar sus deseos navideños.
Unos días después, llegará la visita de Papá Noel a Trassierra (22 de diciembre) y Villarrubia (25 de diciembre). Mientras que el Carteo Real visitará Santa Cruz el 20 de diciembre y Trassierra el 3 de enero.
Más adelante, el Cartero Real visitará Santa Cruz (20 de diciembre) y Trassierra (3 de enero), mientras que Papá Noel hará parada el 22 de diciembre en Trassierra y el 25 de diciembre en Villarrubia.
'Tardevieja' y campanadas
El 31 de diciembre, celebración de la 'Tardevieja' en El Higuerón. Y en Villarrubia y Cerro Muriano tendrán campanadas a medianoche.
Cabalgatas de Reyes Magos
El 5 de enero por la tarde, las barriadas de Córdoba celebrará la Cabalgata de Reyes de Córdoba, con el siguiente horario:
- Higuerón — 15.30 horas
- Villarrubia — 16.00 horas
- Alcolea — 17.00 horas
- Trassierra — 17.30 horas
- Cerro Muriano — 17.30 horas
- Santa Cruz — 18.00 horas
Consulta la programación completa aquí.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos