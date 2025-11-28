Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo

Córdoba vivirá este domingo 30 de noviembre una de las pruebas cumbre del circuito de carreras de la provincia con la celebración de la Media Maratón de Córdoba, que con más de 7.600 corredores, que recorrerán las principales calles de la capital desde las 10.00 horas partiendo desde la Avenida de Vallellano para terminar en la Puerta del Puente.

Con motivo de la prueba, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha un plan de tráfico y de seguridad para el correcto desarrollo de la misma, que limitará la movilidad en las horas previas y durante el desarrollo de la carrera.

En este sentido habrá cortes de tráfico totales o parciales, según el punto del recorrido. Un agente de la autoridad, que portará bandera roja, indicará el paso de los participantes; mientras que otro con bandera verde marcará el fin del espacio de la carrera. Entre ambas banderas estará prohibida la circulación de cualquier vehículo en el tramo comprendido, excepto aquellos que estén expresamente autorizados por la organización.

Salida de la Media Maratón de Córdoba 2024. / MANUEL MURILLO

Recorrido de la Media Maratón

La 39ª Media Maratón de Córdoba contará con un recorrido muy similar al de las anteriores ediciones, para completar un recorrido de 21,097 kilómetros. El pistoletazo de salida se dará a las 10.00 horas, y está previsto que la prueba concluya en torno a las 12.30 horas. Durante ese tramo horario, los corredores pasarán por los siguientes puntos de la capital:

Avda. de Vallellano

Avda. del Corregidor

Puente de San Rafael

Plaza de Andalucía

Avda. de Cádiz

Plaza de Santa Teresa

Avda. Campo de la Verdad

Carmen Olmedo Checa

Puente de Miraflores

Paseo de La Ribera

Ronda de los Mártires

Compositor Rafael Castro

Avda. de Las Lonjas

Avda. Calderón de la Barca

Avda. Ntra. Sra. de La Fuensanta

Avda. Ministerio de La Vivienda

Glorieta Sta. Emilia de Rodat

Acera Alonso Gómez de Figueroa

Avda. del Zafiro

Sierra Cardeña-Montoro

Recorrido de la Media Maratón de Córdoba. / CÓRDOBA

[Amplía aquí el mapa]

Avda. de Libia

Avda. de Carlos III

Avda. de La Agrupación Córdoba

Glorieta de La Fuensantilla

Avda. de Las Ollerías

Plaza de Colón

Ronda de Los Tejares

José Cruz Conde

Plaza de Las Tendillas

Gondomar

Concepción

Paseo de La Victoria

Avda. de Cervantes

Avda. de América

Avda. de Gran Capitán

Avda. del Brillante

Avda. de La Arruzafilla

Glorieta Santa Beatriz

Avda. de La Arruzafilla

Glorieta Académica García Moreno

Avda. Cañito Bazán

Glorieta Amadora

Avda. Arroyo del Moro

Plaza Poeta Ibn Zaydun

Periodista Quesada Chacón

Escritor Conde de Zamora

Avda. del Aeropuerto

Avda. de Vallellano

Avda. del Corregidor

Puente de San Rafael

Avda. de Fray Albino

Puente Romano

Puerta del Puente

Medidas restrictivas al tráfico

El domingo 30 de noviembre, se aplicarán las siguientes medidas restrictivas al tráfico:

Avenida Vallellano. Corte del tráfico rodado desde las 06.00 horas.

Puente de S. Rafael, Avda. del Corregidor, Avda. de los Custodios (sentido hacia Conde de Vallellano), Avda. del Linneo, Escritor Castilla Aguayo, José Luis Villegas Zea, Acera Mira al Río y Bajada del Puente. Corte del tráfico desde las 7.00 horas, permitiendo solo salida de residentes.

Corte del tráfico rodado desde las 08:00 horas hasta la finalización de la prueba, desde la Plaza de Andalucía sentido centro ciudad. Se permite la circulación de Aucorsa-Taxi hasta el cierre total del circuito.

Corte del tráfico rodado desde las 08.00 horas hasta la finalización de la prueba sentido centro ciudad en la c/ Fray Albino.

Corte del tráfico rodado desde las 08:00 horas hasta la finalización de la prueba sentido centro ciudad en la c/ Cordel de Écija.

Cambio de sentido de circulación desde las 08.00 horas de la vía de servicio de la Avda. del Corregidor, para dar salida al tráfico rodado provenientes de Avda. Menéndez Pidal, vía de servicio de Avda. del Corregidor, Avda. Linneo, Escritor Castilla Aguayo con acceso al aparcamiento de la Universidad Ignacio de Loyola y salida hacia la circunvalación.

Regulación y desvíos desde las 07.00 a 14.00 horas zona de Gregorio Marañón con Avda. Doctor Fleming, Caballerizas- Teresa Jornet- Campo Santo de los Santos Mártires, con única salida hacia Paseo de La Victoria o Avda. Aeropuerto (cuando lo permita la carrera).

Prohibición de acceso desde las 08.00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva de la c/ Nuestro Padre Jesús de los Reyes, desde la Avda. De Cádiz (excepto residentes).

Prohibición de acceso desde las 08.00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva la c/ Burgos, desde la Avda. De Cádiz (excepto residentes).

Desdoble de Mozárabes. Desde las 10.00 horas, se tendrá prevista la señalización, personal necesario para reconducir el servicio público y en su caso los vehículos particulares hacia Paseo de las Margaritas.

Llegada a la Puerta del Puente en la Media Maratón de Córdoba 2024 / A.J.González

Cortes de tráfico en Córdoba

Habrá corte total del tráfico en los tramos comprendidos entre las dos banderas en las siguientes vías:

Avenida Conde de Vallellano

Avenida del Corregidor

Puente de San Rafael

Avenida de Cádiz

Plaza de Andalucía

Plaza de Santa Teresa

Avenida Campo de la Verdad

Calle Carmen Olmedo Checa

Puente de Miraflores

Paseo de la Ribera

Calle Compositor Rafael Castro

Avenida Calderón de la Barca

Avenida de la Fuensanta

Avenida Ministerio de la Vivienda

Acera Alonso Gómez de Figueroa

Avenida Zafiro

Calle Sierras de Cardeña y Montoro

Por otro lado, la carrera discurrirá por diferentes calles y avenidas en las que, si bien no se cortará la circulación completamente, únicamente se dispondrá de uno o dos carriles para el tráfico rodado, que estará delimitado por conos. Estos son los puntos afectados:

Avenida de Libia

Avenida Carlos III

Glorieta Miguel Ángel Ayllón

Avenida Agrupación Córdobna

Avenida de las Ollerías

Plaza de Colón

Acera de Guerrita

Ronda de los Tejares

Cruz Conde

Calle Gondomar

Calle Concepción

Paseo de la Victoria

Avenida de Cervantes

Avenida de América

Avenida Gran Capitán

Avenida del Brillante

Avenida de la Arruzafilla

Calle Académico García Moreno

Avenida Cañito Bazán

Avenida Arroyo del Moro

Glorieta del poeta Ibn Zaydun

Avenida Escriba Lubna

Escultor Conde de Zamora

Avenida del Aeropuerto

Avenida Vallellano

Puente Romano

Consulta la información completa en este documento.