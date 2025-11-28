MOVILIDAD
Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
La prueba reunirá a más de 7.600 corredores por las principales arterias de la capital
Córdoba vivirá este domingo 30 de noviembre una de las pruebas cumbre del circuito de carreras de la provincia con la celebración de la Media Maratón de Córdoba, que con más de 7.600 corredores, que recorrerán las principales calles de la capital desde las 10.00 horas partiendo desde la Avenida de Vallellano para terminar en la Puerta del Puente.
Con motivo de la prueba, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha un plan de tráfico y de seguridad para el correcto desarrollo de la misma, que limitará la movilidad en las horas previas y durante el desarrollo de la carrera.
En este sentido habrá cortes de tráfico totales o parciales, según el punto del recorrido. Un agente de la autoridad, que portará bandera roja, indicará el paso de los participantes; mientras que otro con bandera verde marcará el fin del espacio de la carrera. Entre ambas banderas estará prohibida la circulación de cualquier vehículo en el tramo comprendido, excepto aquellos que estén expresamente autorizados por la organización.
Recorrido de la Media Maratón
La 39ª Media Maratón de Córdoba contará con un recorrido muy similar al de las anteriores ediciones, para completar un recorrido de 21,097 kilómetros. El pistoletazo de salida se dará a las 10.00 horas, y está previsto que la prueba concluya en torno a las 12.30 horas. Durante ese tramo horario, los corredores pasarán por los siguientes puntos de la capital:
- Avda. de Vallellano
- Avda. del Corregidor
- Puente de San Rafael
- Plaza de Andalucía
- Avda. de Cádiz
- Plaza de Santa Teresa
- Avda. Campo de la Verdad
- Carmen Olmedo Checa
- Puente de Miraflores
- Paseo de La Ribera
- Ronda de los Mártires
- Compositor Rafael Castro
- Avda. de Las Lonjas
- Avda. Calderón de la Barca
- Avda. Ntra. Sra. de La Fuensanta
- Avda. Ministerio de La Vivienda
- Glorieta Sta. Emilia de Rodat
- Acera Alonso Gómez de Figueroa
- Avda. del Zafiro
- Sierra Cardeña-Montoro
- Avda. de Libia
- Avda. de Carlos III
- Avda. de La Agrupación Córdoba
- Glorieta de La Fuensantilla
- Avda. de Las Ollerías
- Plaza de Colón
- Ronda de Los Tejares
- José Cruz Conde
- Plaza de Las Tendillas
- Gondomar
- Concepción
- Paseo de La Victoria
- Avda. de Cervantes
- Avda. de América
- Avda. de Gran Capitán
- Avda. del Brillante
- Avda. de La Arruzafilla
- Glorieta Santa Beatriz
- Avda. de La Arruzafilla
- Glorieta Académica García Moreno
- Avda. Cañito Bazán
- Glorieta Amadora
- Avda. Arroyo del Moro
- Plaza Poeta Ibn Zaydun
- Periodista Quesada Chacón
- Escritor Conde de Zamora
- Avda. del Aeropuerto
- Avda. de Vallellano
- Avda. del Corregidor
- Puente de San Rafael
- Avda. de Fray Albino
- Puente Romano
- Puerta del Puente
Medidas restrictivas al tráfico
El domingo 30 de noviembre, se aplicarán las siguientes medidas restrictivas al tráfico:
- Avenida Vallellano. Corte del tráfico rodado desde las 06.00 horas.
- Puente de S. Rafael, Avda. del Corregidor, Avda. de los Custodios (sentido hacia Conde de Vallellano), Avda. del Linneo, Escritor Castilla Aguayo, José Luis Villegas Zea, Acera Mira al Río y Bajada del Puente. Corte del tráfico desde las 7.00 horas, permitiendo solo salida de residentes.
- Corte del tráfico rodado desde las 08:00 horas hasta la finalización de la prueba, desde la Plaza de Andalucía sentido centro ciudad. Se permite la circulación de Aucorsa-Taxi hasta el cierre total del circuito.
- Corte del tráfico rodado desde las 08.00 horas hasta la finalización de la prueba sentido centro ciudad en la c/ Fray Albino.
- Corte del tráfico rodado desde las 08:00 horas hasta la finalización de la prueba sentido centro ciudad en la c/ Cordel de Écija.
- Cambio de sentido de circulación desde las 08.00 horas de la vía de servicio de la Avda. del Corregidor, para dar salida al tráfico rodado provenientes de Avda. Menéndez Pidal, vía de servicio de Avda. del Corregidor, Avda. Linneo, Escritor Castilla Aguayo con acceso al aparcamiento de la Universidad Ignacio de Loyola y salida hacia la circunvalación.
- Regulación y desvíos desde las 07.00 a 14.00 horas zona de Gregorio Marañón con Avda. Doctor Fleming, Caballerizas- Teresa Jornet- Campo Santo de los Santos Mártires, con única salida hacia Paseo de La Victoria o Avda. Aeropuerto (cuando lo permita la carrera).
- Prohibición de acceso desde las 08.00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva de la c/ Nuestro Padre Jesús de los Reyes, desde la Avda. De Cádiz (excepto residentes).
- Prohibición de acceso desde las 08.00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva la c/ Burgos, desde la Avda. De Cádiz (excepto residentes).
- Desdoble de Mozárabes. Desde las 10.00 horas, se tendrá prevista la señalización, personal necesario para reconducir el servicio público y en su caso los vehículos particulares hacia Paseo de las Margaritas.
Cortes de tráfico en Córdoba
Habrá corte total del tráfico en los tramos comprendidos entre las dos banderas en las siguientes vías:
- Avenida Conde de Vallellano
- Avenida del Corregidor
- Puente de San Rafael
- Avenida de Cádiz
- Plaza de Andalucía
- Plaza de Santa Teresa
- Avenida Campo de la Verdad
- Calle Carmen Olmedo Checa
- Puente de Miraflores
- Paseo de la Ribera
- Calle Compositor Rafael Castro
- Avenida Calderón de la Barca
- Avenida de la Fuensanta
- Avenida Ministerio de la Vivienda
- Acera Alonso Gómez de Figueroa
- Avenida Zafiro
- Calle Sierras de Cardeña y Montoro
Por otro lado, la carrera discurrirá por diferentes calles y avenidas en las que, si bien no se cortará la circulación completamente, únicamente se dispondrá de uno o dos carriles para el tráfico rodado, que estará delimitado por conos. Estos son los puntos afectados:
- Avenida de Libia
- Avenida Carlos III
- Glorieta Miguel Ángel Ayllón
- Avenida Agrupación Córdobna
- Avenida de las Ollerías
- Plaza de Colón
- Acera de Guerrita
- Ronda de los Tejares
- Cruz Conde
- Calle Gondomar
- Calle Concepción
- Paseo de la Victoria
- Avenida de Cervantes
- Avenida de América
- Avenida Gran Capitán
- Avenida del Brillante
- Avenida de la Arruzafilla
- Calle Académico García Moreno
- Avenida Cañito Bazán
- Avenida Arroyo del Moro
- Glorieta del poeta Ibn Zaydun
- Avenida Escriba Lubna
- Escultor Conde de Zamora
- Avenida del Aeropuerto
- Avenida Vallellano
- Puente Romano
Consulta la información completa en este documento.
