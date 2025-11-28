Guía definitiva de la Navidad para niños en Córdoba: más de 100 planes que no puedes perderte con los peques

La Navidad en Córdoba llega un año más cargada de planes para los más pequeños de la casa, los grandes protagonistas de estas fiestas, con más de un centenar de actividades de temática variada que llenarán la agenda desde finales de noviembre hasta el 6 de enero.

Los niños podrán disfrutar de talleres navideños, funciones teatrales, espectáculos de magia, musicales y funciones temáticas navideñas prácticamente a diaria, gracias a las actividades que se desarrollarán en los centros cívicos, el Centro de Educación Ambiental o Chiquilandia, entre otros espacios.

Además, el Cine Fuenseca, el Palacio de Orive y la Puerta del Puente acogerán actuaciones especiales, desde cuentacuentos y shows circenses hasta musicales familiares y galas de magia. Las actividades se completan con las Rutas de Belenes en bicicleta, los campamentos navideños del Zoo, jornadas deportivas en la Ciudad de los Niños y animación infantil en múltiples plazas.

Y no faltarán en Córdoba, por supuesto, los buzones reales, el recorrido del Cartero Real, y las Cabalgatas de los Reyes Magos, que recorrerán Córdoba y sus barriadas los días 5 y 6 de enero, acompañadas de meriendas, chocolatadas y eventos festivos para toda la familia.

La Cartera Real recorre las calles de Córdoba. / Manuel Murillo

Estas son las principales actividades para niños en Córdoba incluidas en la programación Córdoba es Navidad del Ayuntamiento de Córdoba.

Teatro, magia y espectáculos infantiles

El parque de atracciones Chiquilandia, instalado en el Vial Norte, repite un año más con su programación de teatro, magia, música y humor para los más pequeños. Además, se suman los espectáculos programados en el Cine Fuenseca, en las barriadas y otros puntos de la ciudad dirigidos al público familiar.

Chiquilandia

Humor y Magia con Alua — 29/11, 06/12, 23/12, 28/12

El pirata Mala Pata — 30/11

La Banda Canina del Mago Piticlim — 07/12

Villanas, pero Navideñas — 08/12, 20/12, 29/12, 03/01

Navidad Ochentera — 14/12, 27/12

El Contable de los Reyes Magos — 13/12, 21/12

El abuelo gruñón que perdió la ilusión — 22/12

Elvira y Eldemira — 26/12

Imagina un año nuevo con los Pequemúsicos — 30/12

La noche de los deseos — 04/01

Cine Fuenseca

Érase una vez… — 07/12 (Esopo)

Creer es poder (Tony Bright) — 14/12

Comienza el espectáculo (Circo) — 21/12

Barriadas

El espectáculo 'El Contable de los Reyes Magos' se reprersenta en:

Cerro Muriano — 07/12

Higuerón — 20/12

Santa Cruz — 20/12

Trassierra — 26/12

Alcolea — 28/12

Barriada de los Ángeles — 29/12

Villarrubia — 29/12

Otros espectáculos

Navidad en la Puerta del Puente:

Musical La Fortaleza del Hielo — 20/12

Tributo a Cantajuegos — 27/12

Navidad en el Palacio de Orive:

Magic Bubble — 21/12

Cuentacuentos “Maravillas en Navidad” — 22/12

Cantando a la Navidad — 23/12

Fiesta musical Disney — 28/12

Espectáculo de magia — 29/12

Navidad en las Tendillas:

Gala Internacional de Magia

Chiquilandia, en el Vial Norte. / A. J. GÓNZALEZ

Chiquilandia

Los pequeños de la casa tienen el plan perfecto estas semanas en el parque de Chiquilandia, instalado en el Vial Norte, frente a la estación de tren, y que repite su combo de éxito de sus 22 atracciones y representaciones infantiles.

El horario de apertura es ininterrumpido, de 11.00 a 21.30 horas los días que no hay colegio. Durante los días lectivos, el parque estará abierto solo por las tardes, de 16.15 a 21.30 horas.

Espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde

Entre los principales atractivos del alumbrado de Córdoba, el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, que estará activo desde el 2 de diciembre hasta el 5 de enero.

Este año, se mantiene el diseño del show Lluvia de estrellas, estrenado en 2024,con una estructura de 21 pórticos para formar el túnel con pilares de 12 metros de altura y 5,5 de anchura que generan ese efecto de cielo estrellado.

El espectáculo de Cruz Conde constará de cinco pases musicales diarios a las 18:30, 19:00 horas, 19:30 horas, 20:00 y 20:30 horas.

Manuel Murillo

Talleres navideños y manualidades

Los centros cívicos y las barriadas acogen talleres navideños en horario de tarde, con el siguiente programa:

Taller decoración navideña — Cerro Muriano (26/11 – 28/11 – 28/11)

Taller Navidad Infantil — Santa Cruz (28/11 – 05/12)

Taller decoración navideña — Alcolea (28/11 – 05/12 – 12/12)

Manualidades: Navidad con Biodiversidad I — CEA (06/12)

Manualidades: Navidad con Biodiversidad II — CEA (07/12)

Talleres navideños: convivencias final de talleres — Corredera (02/12)

Talleres navideños: convivencias final de talleres — Compl. Alcázar (03/12)

Actividades familiares, juegos y animación

Las barriadas de Córdoba, la Ciudad de los Niños y las Niñas y el Centro de Educación Ambiental acogen actividades temáticas por Navidad:

Tarde en familia — Jardines Paraíso Arenal (30/11)

Bienvenida a la Navidad — Santa Cruz (06/12)

Bienvenida a la Navidad — Colegio Santa Bárbara, Cerro Muriano (19/12)

Animación infantil — Santa Cruz (12/12)

Juegos infantiles y castillos hinchables — Higuerón (20/12)

Actividades lúdico-deportivas — Ciudad de los Niños (27/12)

Gymkana de la Biodiversidad — CEA (27/12)

Muestra de Corales Cordobesas

El Teatro Cómico Principal acoge del 9 al 12 de diciembre la XXXIII Muestra de Corales Cordobesas. La entrada está dirigida exclusivamente a grupos escolares, concertados previamente con la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba.

Visita de Papá Noel

Las barriadas de Trassierra (22 de diciembre) y deVillarrubia (25 de diciembre) recibirán una visita muy especial con la presencia de Papá Noel.

Un grupo de escolares en el Zoo de Córdoba. / Manuel Murillo

Campamento de Navidad en el Zoo

El Zoológico de Córdoba vuelve a abrir sus puertas por Navidad con unas actividades muy especiales pensadas para los más pequeños de la casa. Los días 23, 24, 26, 29, 30 de diciembre y 2 de enero, celebra el Campamento de Navidad en horario de mañana.

El 27 de diciembre está programada la actividad ‘Animalada Navidad’ y el 3 de enero contará con la presencia del Cartero Real.

Fin de Año Infantil

La plaza de Las Tendillas acoge el 31 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, la fiesta de Fin de Año infantil con espectáculos musicales e infantiles y las uvas a mediodía.

El fin de año infantil en Las Tendillas. / Á.J.González

Cartero Real en Córdoba

El Cartero Real recorrerá las calles de Córdoba el 3 de enero para recoger las misivas de los niños a sus Majestades de Oriente. El recorrido será desde las Tendillas, Capitulares, San Pablo, Realejo y Padres de Gracia.

También estará presente ese día en Trassierra y el Zoológico. Además del 20 de diciembre en Santa Cruz y el 26 de diciembre en Trassierra.

Buzones Reales

Los buzones reales permancerán abiertos desde el 12 de diciembre en los centros cívicos de Levante, Centro (Corredera), Trasierra, Santa Cruz, Poniente Sur, Vallehermoso, Norte, Fuensanta, Rafael Villar, Chari Navarro, La Foggara, El Naranjo, Arrabal del Sur, Villarrubia, Cerro Muriano, Moreras y Lepanto.

La Cartera Real recorre las calles de Córdoba, en una imagen de archivo / Manuel Murillo

Rutas de belenes en bicicleta

Se organizan rutas de belenes en bicicleta los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero.

Cabalgatas de Reyes Magos

El 5 de enero por la tarde se celebrará la Cabalgata de Reyes de Córdoba, así como la de los barrios de la capital y las barriadas.

En Córdoba, la cabalgata principal dará comienzo a las 17.00 horas, con el recorrido habitual de años anteriores. El resto de cabalgatas son en:

Higuerón — 15.30 horas

Villarrubia — 16.00 horas

Alcolea — 17.00 horas

Trassierra — 17.30 horas

Cerro Muriano — 17.30 horas

Santa Cruz — 18.00 horas

Cabalgata por las calles de Córdoba. / Manuel Murillo

Reyes Magos en barrios y urbanizaciones

Además, para el 6 de enero, Día de Reyes están programadas las siguientes visitas de los Reyes Magos:

Llegada de los Reyes: Virgen de Linares — 10:30

Urbanizaciones Alcolea — 11:00

AVV La Paz y Santa Victoria — 12:00

AVV San José Obrero — 12:00

Roscón de Reyes — El Higuerón — 17:00

Chocolatada y roscón — Alcolea — toda la mañana

