Córdoba brilla con siete oros en las AndalucíaSkills: así queda el podio de las Olimpiadas de la FP

Los alumnos de FP cordobeses han brillado con luz propia en el 8º Campeonato de Formación Profesional AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de Formación Profesional, que en su fase autonómica se han celebrado en el palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) de Jaén, provincia que ha acogido por primera vez este campeonato.

Un total de 93 estudiantes han sido premiados en un campeonato donde los centros educativos de la provincia de Córdoba, con siete medallas de oro, han jugado un papel destacado, solo superados en oros por Málaga, con diez. Málaga también ha dominado el global del medallero, con un total de 23 preseas, seguida de Sevilla con 22, Córdoba (13), Jaén (10) Granada (8), Almería (7), Cádiz (6) y Huelva (4).

En el acto de clausura se han entregado las medallas a los alumnos de FP que mejor han expuesto durante la competición sus habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

Vicente Carretero, del IES Zoco de Córdoba, medalla de oro en Soldadura. / CÓRDOBA

Así queda el medallero cordobés en las AndalucíaSkills

Los oros de la provincia de Córdoba han sido logrados por Sara Correa (IES Gran Capitán, de Córdoba, en Panadería y Pastelería), Adriana Crespo (IES Colonial, de Fuente Palmera, en Tecnología de la Moda), José Arroyo (IES Zoco, de Córdoba, en CNC Fresado), Vicente Carretero (IES Zoco, de Córdoba, en Soldadura), Francisco Jesús Pozo (IES Zoco, de Córdoba, en Control Industrial) y Daniel Márquez e Iván López (IES Galileo Galilei, de Córdoba, en Jardinería Paisajística.

Las dos preseas de plata, por el contrario, han recaído en Natalia Luque (IES Gran Capitán, de Córdoba, en Servicio de Restauración y Bar) y Rubén Huertas (IES Maimónides, de Córdoba, en Instalaciones Eléctricas). Por último, los cuatro metales de bronce han sido para Miguel González (IES El Tablero, de Córdoba, en Peluquería), Lucía Cabello (IES Galileo Galilei, de Córdoba, en Floristería), Alejandro Saldaña (IES Medina Azahara, de Córdoba, en TI Administración de Sistemas en Red) y Manuel Sánchez (CDP San Luis Rey, de Palma del Río, en Refrigeración).

Adriana Crespo, del IES Colonial, de Fuente Palmera, medalla de oro en Tecnología de la Moda. / CÓRDOBA

Talento y la capacidad de innovación en la Formación Profesional de Andalucía

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha subrayado que esta competición ha puesto de manifiesto la excelencia, el talento y la capacidad de innovación de la Formación Profesional de Andalucía. Además, ha resaltado que en estas olimpiadas, en la que han participado 180 alumnos, 166 tutores y 28 profesores expertos, han servido para evidenciar el alto nivel educativo de la FP, su estrecha vinculación con el sector empresarial y una oportunidad real de cualificación y empleo. También ha indicado que uno de los propósitos centrales de este evento era visibilizar la FP ante la sociedad, permitiendo a los ciudadanos apreciar su verdadero alcance y potencial.

Castillo ha dado la enhorabuena a todo el alumnado participante y, de forma particular a quienes han sido premiados por la calidad de sus trabajos y profesionalidad. También ha hecho una mención especial a los docentes por su firme compromiso con la FP. “Vuestro trabajo es fundamental para el progreso de Andalucía y para el futuro de los jóvenes que han elegido estos estudios que facilitan el acceso al mercado laboral”, ha subrayado.

Próxima cita, las olimpiadas nacionales Spainskills 2026

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales Spainskills 2026, que se celebrarán en Madrid el próximo mes de febrero. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de Formación Profesional que mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.

Andalucía ha protagonizado hitos importantes en ediciones recientes. En el último Campeonato Nacional de FP Spainskills 2024, fue la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de 11 medallas: 7 oros y 4 platas. Y en la edición nacional de 2022, los participantes andaluces obtuvieron cinco oros, una medalla de plata y otra de bronce.

Anteriormente el talento andaluz ha brillado en la competición mundial. En las WorldSkills de 2024 celebradas en Lyon, donde España compitió con un total de 29 estudiantes de FP, Andalucía fue la comunidad autónoma que más competidores aportó a la delegación española. Destaca la medalla de excelencia recibida por David Gallardo del Instituto Politécnico Jesús Marín de Málaga, en la modalidad de Instalaciones Eléctricas.

El éxito andaluz también se vio reflejado en el campeonato EuroSkills 2025, celebrado en Herning (Dinamarca), donde Miguel Ángel Abril, del Centro Integrado de FP Hurtado de Mendoza (Granada), y Arturo Maciá, del IES Virgen de las Nieves (Granada), obtuvieron medallas de excelencias en las modalidades de servicio de restaurante y bar y en la de carpintería, respectivamente. Ambos representaron a España frente a 600 jóvenes provenientes de 33 países y fueron reconocidos por su nivel técnico y su profesionalidad.