Cinco acusados se enfrentan a 96 años de cárcel por violar a una menor extranjera en un hostal de Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado un total de 96 años de prisión para cinco acusados de, presuntamente, violar en grupo a una turista, menor de edad, al coincidir con ella en un hostal del casco histórico de la capital. Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2019 y la Audiencia provincial de Córdoba celebrará el juicio a partir del próximo lunes.

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, que ha sido avanzado este jueves por ABC y al que también ha accedido este periódico, indica que los cinco encartados se desplazaron a Córdoba para celebrar una despedida de soltero. La perjudicada, de 17 años de edad y procedente del norte de Europa, se encontraba en la ciudad realizando un viaje de estudios.

Una madrugada, habrían entablado contacto con una conversación en torno a un cigarrillo. La víctima acudió a la habitación donde dormía uno de los procesados y, supuestamente, se desencadenaron los hechos. Así, al observar que la adolescente entraba en el dormitorio, otros dos procesados lo cerraron con llave para evitar que pudiera huir.

Uno de estos individuos grabó el momento en que la víctima despertaba al otro acusado. Después, los tres encartados que estaban en la habitación comenzaron a realizarle tocamientos, a pesar de su oposición. "Ella se sintió en todo momento intimidada por la presencia" de los tres, señala el Fiscal.

Dos violaciones consecutivas a la menor

Un acusado la obligó a masturbarlo y, tras esto, la agarraron entre los tres para que ese mismo individuo la penetrara. Tras esta primera violación, sufrió otra penetración por parte de un segundo encartado. Al tiempo que ocurría esto, otros dos acusados llegaron a la habitación y le gritaban insultos, atemorizándola.

El Fiscal califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual, por los que reclama sendas penas de 24 años de cárcel para los dos principales acusados como autores materiales de la agresión y como cooperadores necesarios de la violación realizada por su amigo. Además, atribuye a otro individuo dos delitos de agresión sexual como cooperador necesario, por los que reclama que se le impongan 24 años de prisión. Los dos últimos encartados se enfrentan, cada uno, a penas de 12 años de cárcel como cooperadores necesarios de la segunda violación a la menor.

Entre otras medidas, el Ministerio Público solicita, asimismo, que se les prohíba acercarse a la víctima durante 20 años y que se les inhabilite para ejercer profesión o actividad donde tengan contacto con menores de edad durante 10 años.