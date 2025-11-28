El C3A de Córdoba presenta 'El ruido que habita', una experiencia inmersiva entre danza, cerámica y tecnología

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) en Córdoba, inaugura este jueves la exposición El ruido que habita, de la artista argentina Cecilia Bengolea. La muestra, concebida como un ecosistema en el que artesanía, danza, música y tecnología se entrelazan, podrá visitarse hasta el 24 de mayo de 2026 en la sala T2 del centro, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que explora el cuerpo como territorio de percepción, memoria y conocimiento.

Proceso creativo y colaboración artística

El proyecto, comisariado por Jimena Blázquez Abascal, se ha desarrollado durante casi un año con la participación de artistas locales y estudiantes de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Entre los colaboradores destacan Paloma Povedano, Carmen Solís y Manuel Gámez, quienes trabajaron junto a Bengolea en la producción de cerámicas, instalaciones textiles y otros elementos de la exposición.

El subdirector artístico del C3A, Gilberto González, ha explicado que la muestra representa “el modo en el que se había pensado este centro”. En ese sentido, destaca el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el proyecto. “Se ha generado un vínculo cercano entre todos los participantes", señala, para añadir que esa conexión va "mucho más allá del trabajo profesional, construyendo una verdadera comunidad alrededor de la creación artística”.

Combinación de cerámicas y pinturas que pueden encontrarse en la exposición / Víctor Castro / Víctor Castro

Vínculos entre Córdoba y Argentina

Bengolea ha señalado que la experiencia en Córdoba ha sido “muy enriquecedora”, ya que le ha permitido explorar cómo se construyen vínculos y tejidos sociales a través del arte. La artista ha trabajado con alumnos de cerámica y resalta lo especial que ha sido encontrar un grupo de colaboradores en este lugar y cómo gracias a eso se ha establecido "un diálogo entre lo que traía de Argentina y lo que encontré aquí”. Además, cuenta que durante todo este tiempo de creación se ha enriquecido de "todo lo que he podido, de la cultura andaluza", afirmando haber asistido a espectáculos de flamenco, de caballos... y todo tipo de arte andaluz.

Obras destacadas

Entre las piezas más relevantes se incluyen cerámicas que transforman la energía del movimiento en materia, instalaciones textiles que evocan paisajes vivos y el gran lenticular El hombre le hace caricias al caballo, pa’ montarlo, que altera la percepción de la imagen según el ángulo de visión. La proyección Retorno a BogWalk documenta la danza de artistas jamaicanos y refuerza la exploración del movimiento como lenguaje de memoria y resistencia cultural. La artista ha resaltado tener un especial interés en el tipo de pensamiento del caribe.

La exposición 'El ruido que habita' , en imágenes / Víctor Castro / Víctor Castro

Inauguración y experiencia inmersiva

La inauguración abierta al público tendrá lugar a las 19.00 horas de este viernes y coincidirá con una performance concebida y realizada por la artista, que dará inicio y reforzará la experiencia sensorial de la exposición. Los visitantes podrán interactuar con las obras a través de sus movimientos, miradas y escucha, reforzando la conexión entre cuerpo, materia y entorno.

Con esta muestra, el C3A afirma consolidar su apuesta por integrar creación contemporánea, comunidad y territorio, posicionándose como un espacio vivo de producción, investigación y participación artística.