Buenos días, Córdoba: lo imprescindible para comenzar la jornada informado

Profesionales del Hospital Reina Sofía y del Imibic han iniciado un innovador ensayo clínico internacional que busca dar un primer paso hacia una posible curación del VIH mediante anticuerpos ampliamente neutralizantes. En el ámbito académico, el Rectorado de la Universidad de Córdoba celebró ayer un encuentro intergeneracional, organizado por la Subdelegación del Gobierno, para reflexionar sobre democracia y memoria histórica en el 50º aniversario de la muerte de Franco. Y en el terreno laboral, Hitachi Energy ha abierto expediente disciplinario a 76 trabajadores por el encierro, en el marco de las protestas que vienen realizando, en la planta cordobesa el pasado 19 de noviembre. La compañía alega motivos de seguridad.

