Boletín
Buenos días, Córdoba: lo imprescindible para comenzar la jornada informado
El ensayo clínico mundial para buscar una cura del VIH coordinado desde Córdoba; el coloquio por el 50º aniversario de la muerte de Franco; y el expediente abierto por Hitachi a 76 trabajadores marcan la agenda informativa
Profesionales del Hospital Reina Sofía y del Imibic han iniciado un innovador ensayo clínico internacional que busca dar un primer paso hacia una posible curación del VIH mediante anticuerpos ampliamente neutralizantes. En el ámbito académico, el Rectorado de la Universidad de Córdoba celebró ayer un encuentro intergeneracional, organizado por la Subdelegación del Gobierno, para reflexionar sobre democracia y memoria histórica en el 50º aniversario de la muerte de Franco. Y en el terreno laboral, Hitachi Energy ha abierto expediente disciplinario a 76 trabajadores por el encierro, en el marco de las protestas que vienen realizando, en la planta cordobesa el pasado 19 de noviembre. La compañía alega motivos de seguridad.
- Córdoba coordina un ensayo clínico mundial que busca una cura para el VIH
- Un diálogo intergeneracional reflexiona sobre memoria y futuro tras 50 años en libertad
- Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones
Córdoba ciudad
- Los Premios de Turismo Diario CÓRDOBA distinguen seis ejemplos de "lo que nos hace diferentes"
- La Mezquita-Catedral se 'reta' con un simulacro de incendio en la hora de mayor afluencia de público
- Rajoy en Córdoba: "El populismo es uno de los mayores retos de las democracias liberales"
- El hospital Reina Sofía registra unos 40 nuevos casos anuales de VIH en Córdoba
- Ya hay fecha para el próximo debate sobre el estado de la ciudad de Córdoba
- Emacsa adjudica a Jicar actuaciones urgentes en la primera conducción de aguas de Córdoba por 3,8 millones
- El Zoo, seguro y operativo esta Navidad tras el caso de gripe aviar: el Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad
Provincia
- La Junta destaca que Córdoba supera los 35.500 beneficiarios y 55.900 prestaciones en dependencia
- El PFEA de Lucena encara su recta final con la obra de la plaza Juan Ruiz de Castroviejo
Deportes
Andalucía
- Los 10 anuncios de Juanma Moreno en la recta final electoral: refuerzos contra el cáncer, ayudas a autónomos y VPO
España
- José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en la cárcel de Soto del Real
- Feijóo, tras el encarcelamiento de Ábalos, convoca una concentración en Madrid: "Si el Gobierno va contra los jueces, nosotros contra los corruptos"
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos