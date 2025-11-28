Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buenos días, Córdoba: lo imprescindible para comenzar la jornada informado

El ensayo clínico mundial para buscar una cura del VIH coordinado desde Córdoba; el coloquio por el 50º aniversario de la muerte de Franco; y el expediente abierto por Hitachi a 76 trabajadores marcan la agenda informativa

Un debate entre generaciones por 50 años en libertad

Un debate entre generaciones por 50 años en libertad / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Profesionales del Hospital Reina Sofía y del Imibic han iniciado un innovador ensayo clínico internacional que busca dar un primer paso hacia una posible curación del VIH mediante anticuerpos ampliamente neutralizantes. En el ámbito académico, el Rectorado de la Universidad de Córdoba celebró ayer un encuentro intergeneracional, organizado por la Subdelegación del Gobierno, para reflexionar sobre democracia y memoria histórica en el 50º aniversario de la muerte de Franco. Y en el terreno laboral, Hitachi Energy ha abierto expediente disciplinario a 76 trabajadores por el encierro, en el marco de las protestas que vienen realizando, en la planta cordobesa el pasado 19 de noviembre. La compañía alega motivos de seguridad.

  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  3. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  4. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  5. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  6. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos

Córdoba coordina un ensayo clínico mundial que busca una cura para el VIH

La reforma del edificio de la Real Academia de Córdoba, más cerca: ya hay empresa para la obra

Buenos días, Córdoba: lo imprescindible para comenzar la jornada informado

Guía definitiva de la Navidad para niños en Córdoba: más de 100 planes que no puedes perderte con los peques

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de noviembre de 2025

El hospital Reina Sofía registra unos 40 nuevos casos anuales de VIH en Córdoba. ¿Por qué repunta la incidencia?

Pablo Pérez, vicepresidente de un congreso récord en Córdoba: "Está siendo un éxito, hemos reunido a más de 2.500 internistas"

María Victoria Cabrera, médico en Fundación Hogar Renacer: "Las adicciones más comunes entre las mujeres son el consumo de alcohol y de tranquilizantes"
