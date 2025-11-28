Black Friday en Córdoba: comienza la fiebre de las compras navideñas

"Cuando he llegado esta mañana, desde la puerta de Zara estaba toda la calle llena", afirma Ángela Recio, dependienta de la tienda de corsetería y medias Insesa. En efecto, la calle Jesús y María de Córdoba es este viernes un bullir de público atraído por las ofertas de las firmas del grupo de moda Inditex, pero también de otros comercios instalados en esa vía.

El Black Friday en Córdoba, en imágenes / A.J.González

La celebración del Black Friday anima las principales arterias comerciales de la ciudad, recordando a las rebajas de invierno tradicionales. En algunos establecimientos, es difícil caminar sin tener que esquivar a otras personas y es que los descuentos llegan en muchos casos al 50%. Amigos invisibles, reuniones de Navidad y las fiestas que llegan en las próximas semanas justifican, en muchos casos, la visita a la tienda. Como suele ser habitual, los establecimientos de moda de mujer, cosmética y complementos se hallan entre los más buscados.

El presidente de la federación provincial Comercio Córdoba, Rafael Bados, recuerda que "no apostamos por este formato", pese a que el comercio de cercanía se adhiere en la medida de sus posibilidades. "La celebración del Black Friday justo en el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, la principal del sector, no viene especialmente bien. Al final, se adelantarán muchas ventas y parte de ellas tendrán un margen menor (de beneficios) para los establecimientos", explica.

Junto a otras reivindicaciones, Rafael Bados destaca la necesidad de establecer una mayor regulación para la venta on-line y de controlar las promociones de esta campaña importada de los EEUU, porque "a veces, no son tan interesantes para el consumidor". También subraya que, frente a ese modelo, comerciantes de Santa Rosa y Valdeolleros han organizado este viernes la séptima edición del Santa Rosa Day, con un cartel de actividades que incluye talleres y conciertos.

"Hay descuentos, ¿pero a qué precio?"

Laura Moreno admite que, después de pasar dos horas en Zara, "se me han quitado las ganas". Ha pedido el día libre en el trabajo y se ha desplazado desde Lucena junto a su madre para disfrutar del Black Friday en Córdoba. En el interior de la tienda, les esperaban descuentos de hasta el 40%, "¿pero a qué precio?", se pregunta. "He entrado a las 10.00 y he salido a las 12.00 horas. Hay unas colas enormes", afirma ya en el exterior. En sus manos, bolsas con prendas para las reuniones navideñas son la recompensa.

Laura Moreno, Sara Jiménez y Teresa Montilla, este viernes a la salida de Zara. / A. J. González

En las inmediaciones, Ángela Recio, de Insesa, valora que "la cosa está animada, pero todavía no hay mucha compra de Navidad. Ahora se está comprando más para prepararse para la llegada del frío y del invierno, y también algunos regalos", señala.

En cambio, en El Corte Inglés los trabajadores confirman que la actividad está siendo "más animada que otros días". En este caso, indican que el público está realizando ya sus compras navideñas "y mucho amigo invisible". Nieves Rodríguez se preparaba para comprar regalos de cumpleaños, cosmética y libros. Ya había mirado el producto en días anteriores y ha aprovechado el Black Friday para llevarlo a casa con descuento.

"Todos adelantamos la campaña de regalos"

En la joyería Bea Soldado, la dependienta Vicky Sánchez explica que la campaña navideña cuenta con dos momentos clave, que son "este tirón del Black Friday y los días previos al 24 de diciembre". En su caso, los anillos son el producto más vendido, porque "ahora tendemos a llevar varios anillos en el mismo dedo", comenta. También son muy demandadas las medallas, ya que "ahora se lleva mucho poner varios colgantes en la misma cadena".

"Está viniendo gente a buscar modelos y tallas para el regalo perfecto para los Reyes, y hemos ampliado el periodo de devolución en las compras para poder devolverlas hasta después de Reyes", detalla. Así, Vicky Sánchez apunta que "casi todo lo vendido esta semana es para Navidad".