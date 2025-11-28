Galardones anuales
La Asociación de Joyeros reconoce la excelencia y evolución de tres joyerías cordobesas en los Premios San Eloy 2025
El premio a la trayectoria empresarial ha recaido en J. Moya Plateros, Joyeros Martín y Ruiz y Rafael Gómez Marín
La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy ha celebrado este viernes la entrega de los Premios y Reconocimientos San Eloy 2025, distinciones que subrayan la excelencia, el compromiso y el impacto de empresas, instituciones y profesionales que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector joyero cordobés, ha informado la asociación de joyeros en una nota de prensa.
Los galardones, concedidos con motivo de la festividad de San Eloy, patrón del gremio, se basan en una valoración independiente realizada por entidades como ICEX, TRADE, Andalucía Económica, El Economista y el Responsible Jewellery Council (RJC), garantizando criterios objetivos y rigurosos.
El Premio San Eloy a la trayectoria empresarial han recaído este año en J. Moya Plateros, Joyeros Martín y Ruiz y Rafael Gómez Marín, tres firmas cuya evolución representa distintos modelos de éxito dentro del sector.
Por otra parte, el Imdeec, representado por su presidenta Blanca Torrent, ha recibido el reconocimiento por su contribución decisiva al impulso del sector joyero mediante programas de apoyo empresarial, participación en ferias y respaldo al proyecto de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joyería de Córdoba.
Reconocimientos al sector
Asimismo, Tapia Engastados ha recibido el reconocimiento al Arte del Engastado. Un galardón con el que se destaca su precisión técnica, su dominio del oficio y su aportación continuada a la calidad de las piezas producidas en la ciudad.
En la categoría a las Prácticas Responsables, han sido reconocidas las firmas Aguilar de Dios Exportación y Larrea Joyeros. Ambas firmas han obtenido la certificación internacional Responsible Jewellery Council (RJC) por su compromiso con la trazabilidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas laborales.
Y el Parque Joyero de Córdoba ha recibido el reconocimiento a 20 años de trayectoria tras cumplir dos décadas como "motor industrial del sector, concentrando tecnología, talento y servicios especializados que han consolidado a Córdoba como capital internacional de la joyería", destacado el colectivo.
El acto ha concluido con un homenaje a Milagrosa Gómez, cuya dedicación y liderazgo han dejado "una huella profunda en la historia reciente del sector joyero cordobés". ha destacado la Asociación de Joyeros.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos