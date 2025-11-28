La Asociación de Joyeros reconoce la excelencia y evolución de tres joyerías cordobesas en los Premios San Eloy 2025

La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy ha celebrado este viernes la entrega de los Premios y Reconocimientos San Eloy 2025, distinciones que subrayan la excelencia, el compromiso y el impacto de empresas, instituciones y profesionales que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector joyero cordobés, ha informado la asociación de joyeros en una nota de prensa.

Los galardones, concedidos con motivo de la festividad de San Eloy, patrón del gremio, se basan en una valoración independiente realizada por entidades como ICEX, TRADE, Andalucía Económica, El Economista y el Responsible Jewellery Council (RJC), garantizando criterios objetivos y rigurosos.

El Premio San Eloy a la trayectoria empresarial han recaído este año en J. Moya Plateros, Joyeros Martín y Ruiz y Rafael Gómez Marín, tres firmas cuya evolución representa distintos modelos de éxito dentro del sector.

Por otra parte, el Imdeec, representado por su presidenta Blanca Torrent, ha recibido el reconocimiento por su contribución decisiva al impulso del sector joyero mediante programas de apoyo empresarial, participación en ferias y respaldo al proyecto de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joyería de Córdoba.

El presidente de la Asociación de Joyeros San Eloy, Isidoro García-Escribano, entrega un obsequio a modo de homenaje a la expresidenta Milagrosa Gómez. / Paula Ruiz

Reconocimientos al sector

Asimismo, Tapia Engastados ha recibido el reconocimiento al Arte del Engastado. Un galardón con el que se destaca su precisión técnica, su dominio del oficio y su aportación continuada a la calidad de las piezas producidas en la ciudad.

En la categoría a las Prácticas Responsables, han sido reconocidas las firmas Aguilar de Dios Exportación y Larrea Joyeros. Ambas firmas han obtenido la certificación internacional Responsible Jewellery Council (RJC) por su compromiso con la trazabilidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas laborales.

Y el Parque Joyero de Córdoba ha recibido el reconocimiento a 20 años de trayectoria tras cumplir dos décadas como "motor industrial del sector, concentrando tecnología, talento y servicios especializados que han consolidado a Córdoba como capital internacional de la joyería", destacado el colectivo.

El acto ha concluido con un homenaje a Milagrosa Gómez, cuya dedicación y liderazgo han dejado "una huella profunda en la historia reciente del sector joyero cordobés". ha destacado la Asociación de Joyeros.