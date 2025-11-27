El Zoo de Córdoba, seguro y operativo esta Navidad tras el caso de gripe aviar: el Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad

Tras haber estado en el foco de la atención informativa durante las últimas semanas por un caso de gripe aviar en sus instalaciones, el delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente del Imgema, Daniel García Ibarrola, ha lanzado este jueves, en la presentación de las actividades navideñas del Zoo de Córdoba, un mensaje de tranquilidad con respecto a la seguridad y actividad en el el Zoo.

El lunes 17, el Ayuntamiento confirmó la detección de un caso de gripe aviar de alta patogenicidad en un ñandú que había fallecido el 7 de noviembre. La normativa europea aplicable dejó claro desde el primer momento que, al tratarse de un establecimiento de confinamiento, no era necesario sacrificar al resto de aves ni establecer zonas de protección. Ese mismo día, el Zoo activó el protocolo de prevención: cerro las pajareras inmersivas y reforzó las medidas de bioseguridad mientras se investigaban las causas del contagio.

Una segunda comunicación municipal explicó que el Zoo seguiría funcionando con total normalidad y que no se esperaban nuevos casos, aunque se mantenía la vigilancia específica sobre algunos animales como medida preventiva.

Situación completamente controlada

Ahora, García Ibarrola confirma que la situación está completamente controlada desde que se detectó el primer indicio y que el protocolo "rápido y eficaz", ha evitado cualquier incidencia mayor. "No ha sido necesario sacrificar aves ni cerrar el zoo", ha indicado, subrayando que no se ha visto afectado ningún otro animal, ni los convivientes con el ñandú, y que toda la zona vinculada a las aves ha sido sometida a una limpieza exhaustiva.

Con estas medidas ya consolidadas y con un programa de actividades navideñas por delante, el Ayuntamiento insiste en que el zoológico es un espacio seguro para visitantes y fauna, y que la vigilancia continuará activa como parte del procedimiento habitual.