Trío ibérico de eclipses: recomendaciones y horarios para verlos de manera segura en Córdoba

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba la primera sesión de `Mirando al cielo. Conversaciones en torno al Universo´, un ciclo de conferencias que se ha prolongado durante este mes de noviembre y que ha girado en torno al trío ibérico de eclipses, un fenómeno astronómico único en la ciencia que estará conformado por tres eclipses solares consecutivos en la Península Ibérica: dos totales en 2026 y 2027 y uno anular en 2028. Una situación "excepcional", según describe David Galadí, investigador de la UCO en el campo de la astronomía observacional y coordinador de este ciclo que ayer, miércoles 26 de noviembre, llegó a su fin.

Aunque solo uno de los tres eclipses se verá de manera directa en Córdoba - el de 2028-, el divulgador científico ha recopilado una serie de advertencias para todos los cordobeses que quieran ser testigos de este suceso extraordinario de manera segura.

Recomendaciones de protección personal

Galadí es muy claro en este aspecto y, en cuanto al cuidado ocular, afirma que "un eclipse de sol es peligroso no porque sea un eclipse, sino porque es el Sol. No hay que mirar así por las buenas". Para poder ver un eclipse, solo se puede observar directamente sin protección durante la fase total del mismo; por ello, únicamente durante los pocos minutos que duran la totalidad de los eclipses de 2026 y 2027, en las zonas por las que pasa, pueden mirarse sin problema.

Antes y después de eso, los ojos deben estar protegidos, eso implica no mirar a simple vista, ni utilizar prismáticos o telescopios. El único medio recomendable y seguro, según Galadí, para proteger la vista son las "gafas de eclipse", que se venden en comercios especializados, aunque también se encuentran en internet con mucha facilidad. Asimismo, es importante decir tanto qué hay que usar como qué no usar. El resto de los remedios populares para mirar al Sol directamente no hay que utilizarlos porque no son seguros. "No hay que emplear cristales ahumados, ni gafas de sol normales, ni mirar el reflejo del Sol en el agua o en un cristal", insiste el investigador, "lo único seguro, homologado y garantizado son las gafas de eclipse".

Pedro Mengual / A. J. González

Consejos para desplazarse a las zonas que recorrerán los eclipses

En Córdoba no se verá ningún eclipse de manera total, por lo que no hay que hacer "grandes cosas", señala Galadí, "solo saber a qué hora es y confiar en que haga buen tiempo". Sin embargo, el problema logístico está en desplazarse a las zonas donde se verán de manera total. Hay un movimiento, no solo en la Península Ibérica, sino mundial, de seguidores de estos fenómenos naturales que "ya están preparándose" para el evento; por tanto, muchos se van a desplazar a aquellas zonas donde se vea de manera total. Ante esta situación, Galadí hace hincapié en:

Elegir la zona a la que viajar. El primer paso debe ser informarse sobre las áreas en las que se verá el eclipse de manera total. Igualmente, esta elección debe hacerse con suficiente antelación para no tener problemas a la hora de encontrar dónde dormir esa noche.

El primer paso debe ser informarse sobre las áreas en las que se verá el eclipse de manera total. Igualmente, esta elección debe hacerse con suficiente antelación para no tener problemas a la hora de encontrar dónde dormir esa noche. Buscar alojamiento . Ya hay gente que está reservando para la ocasión, por lo que es muy relevante encontrar hospedaje con antelación, aunque "esté muy complicado".

. Ya hay gente que está reservando para la ocasión, por lo que es muy relevante encontrar hospedaje con antelación, aunque "esté muy complicado". Desplazarse con tiempo . No se debe intentar trasladarse el mismo día o el día de antes porque habrá una gran congestión del tráfico. "Un 2 de agosto en la zona del Campo de Gibraltar, por ejemplo, con todo el mundo moviéndose a la vez, va a crear grandes atascos", señala Galadí, que, a su vez, recomienda tener previsión e ir al sitio elegido "un par de días antes".

. No se debe intentar trasladarse el mismo día o el día de antes porque habrá una gran congestión del tráfico. "Un 2 de agosto en la zona del Campo de Gibraltar, por ejemplo, con todo el mundo moviéndose a la vez, va a crear grandes atascos", señala Galadí, que, a su vez, recomienda tener previsión e ir al sitio elegido "un par de días antes". No volver el mismo día. Según la experiencia de Galadí, en todos los eclipses totales del mundo ha pasado que, en cuanto acaba el eclipse, todos quieren evacuar la zona a la misma hora, por lo que también es importante no irse justo al final del eclipse. "Hay que esperar al día siguiente o dos días después como advertencia logística más importante", ha recalcado.

¿A qué hora podrá verse cada eclipse en Córdoba?

El eclipse anular del 26 de enero de 2028 es el único que recorrerá Córdoba. No obstante, los otros dos restantes se podrán ver desde la capital de forma parcial. Para conocer los datos exactos de dónde se observará mejor cada eclipse la ciudad, David Galadí recomienda 'Eclipse 2.0', una aplicación móvil para Android desarrollada por la Universidad de Barcelona muy exacta y fácil de usar. El astrónomo confirma que, utilizando la plaza de Las Tendillas como referencia, las horas exactas a las que podrán apreciarse los eclipses en Córdoba son: