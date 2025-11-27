Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión

El PSOE denuncia miles de expedientes de dependencia sin resolver en Córdoba por estar en un "limbo informático"

El diputado Antonio Ruiz afirma que hay fallos en el sistema han paralizado trámites de 2023 y 2024, pese a que la Junta sostiene que las incidencias están resueltas

Una persona dependiente, en una imagen de archivo.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El diputado andaluz del PSOE por Córdoba, Antonio Ruiz Sánchez, ha denunciado la existencia de numerosos expedientes de dependencia de 2023 y 2024 paralizados por problemas informáticos, pese a que la Delegación Territorial de Inclusión Social asegura que “no se ha perdido ninguno” y que las incidencias están solucionadas, según señala el PSOE en una nota de prensa.

No se trata de expedientes perdidos, sino atrapados en un limbo informático que ha frenado su tramitación”, ha afirmado Ruiz, quien sostiene que la explicación oficial “no se corresponde con la realidad que viven muchas familias en Córdoba”.

Un problema estructural, según el PSOE

Ruiz asegura que no se trata de un caso aislado y que entidades sociales de otras provincias han detectado situaciones similares desde la implantación del nuevo sistema de gestión. “La Junta no puede esconderse detrás de un relato técnico para tapar un problema estructural que afecta a personas en situación de extrema vulnerabilidad”, ha señalado.

El parlamentario estima que esta situación podría haber afectado a más de 3.000 expedientes en Córdoba y a unas 30.000 personas en Andalucía. “Si un expediente aparece como registrado pero no avanza durante meses o años, el resultado para la familia es el mismo que si se hubiera perdido”, insiste.

Una familia "desesperada"

Como ejemplo, Ruiz ha mencionado el caso de un vecino de un pueblo de Córdoba cuya familia pidió ayuda al PSOE ante la "desesperación". Según relata la nota, "en diciembre de 2022 se inicia su expediente de dependencia tras sufrir un ictus gravísimo. En mayo de 2023 solicita la valoración, pero la Junta tarda un año entero en realizarla. Y hoy, dos años y medio después del inicio del trámite, esa familia continúa sin respuesta oficial ni ayuda económica alguna".

El parlamentario denuncia que la familia "está gastando los ahorros de toda una vida para poder cuidarlo" y que "esta situación es un auténtico despropósito, porque además algunos vecinos de su pueblo que pidieron la ayuda meses más tarde ya la están recibiendo”.

La Cámara de Cuentas ya advirtió de fallos y retrasos

El diputado ha recordado que la Cámara de Cuentas de Andalucía ya alertó de retrasos injustificados, fallos en el sistema informático Grama, ausencia de indicadores de eficiencia y carencias estructurales que aumentan los tiempos de tramitación de la dependencia.

“El Gobierno de Moreno Bonilla presume de gestión mientras cientos de familias están atrapadas en procesos interminables que no cumplen los plazos legales. La política de Dependencia del PP es errática, poco transparente e injusta”, ha afirmado Ruiz.

Ruiz ha lamentado que esta situación se produzca “en una etapa de bonanza económica, con los cuatro presupuestos más altos de la historia de la Junta de Andalucía”, y ha exigido a la consejera la realización de una auditoría urgente para identificar todos los expedientes bloqueados, reactivarlos y ofrecer datos reales por provincias.

Los Premios de Turismo Diario CÓRDOBA distinguen seis ejemplos de "lo que nos hace diferentes"

La causa contra un policía nacional por la muerte de un motorista en el Vial Norte llegará a juicio

El CMC pide frenar la subida del agua y la basura y exige un plan estratégico en Emacsa y Sadeco

Conciertos, cuentacuentos y flamenco, entre las actividades culturales de esta Navidad en Córdoba

Hacemos Córdoba y el Foro por la Memoria un convenio para agilizar las exhumaciones

La Navidad se vive entre animales: esta es la programación de las fiestas en el Zoo de Córdoba

El PSOE denuncia miles de expedientes de dependencia sin resolver en Córdoba por estar en un "limbo informático"

La Mezquita-Catedral se 'reta' con un simulacro de incendio en la hora de mayor afluencia de público

