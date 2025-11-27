El PSOE de Córdoba denuncia "incumplimientos" del Gobierno municipal en materia deportiva: “Ni pabellón de la juventud, ni piscina, ni Córdoba Arena"

El PSOE de Córdoba critica que los presupuestos del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y del Ayuntamiento "dibujan una realidad que el PP intenta ocultar: en 2026 no habrá ni una sola de las promesas deportivas hecha realidad”. Así lo ha afirmado el concejal socialista Ángel Ortiz, quien ha señalado que “el PP ha logrado lo imposible: aprobar unos presupuestos que admiten en voz baja lo que niegan en público, que el deporte cordobés seguirá esperando".

En relación con el Pabellón de la Juventud, Ortiz ha subrayado que el presupuesto del Imdeco “sólo contempla culminar el proceso de licitación este ejercicio, pero sin dotación de obra hasta 2027, lo que confirma que ni la licitación prometida para noviembre ni la ejecución en 2026 eran reales”. El edil ha ironizado señalando que “ni licitan en noviembre ni garantizan obra el próximo año; lo único que ha licitado el PP es la paciencia de los vecinos del Distrito Sur”. El concejal ha recordado que en el Consejo Rector del pasado 25 de noviembre el propio gobierno reconoció que la licitación pasará a enero de 2026, “probablemente porque ni ellos mismos confían ya en recibir una sola oferta”, y ha añadido que el PSOE propone que “se active de inmediato una licitación garantizada, con una planificación plurianual seria que permita iniciar obras en 2026 y no seguir acumulando retrasos”.

Sobre la piscina olímpica de 50 metros, el presupuesto municipal sólo ha reservado 100.000 euros para disponer de documentación técnica, una cifra que para Ortiz “apenas da para mojarse los tobillos, desde luego no para construir una infraestructura largamente demandada por clubes, federaciones y deportistas”. El concejal ha insistido en que “la comunidad deportiva esperaba soluciones reales y el PP responde con folios y expedientes”, y ha defendido que la alternativa socialista pasa por “incorporar una partida suficiente ya en 2026 para garantizar que las obras puedan arrancar en 2027”.

En cuanto al denominado Córdoba Arena, Ortiz ha lamentado que el alcalde siga aferrado a “un proyecto faraónico que no responde a las necesidades reales del deporte cordobés”, recordando que sólo cuenta con 300.000 euros de remanentes de Urbanismo. “Córdoba no necesita un Córdoba Arena mientras arrastra carencias básicas en sus instalaciones deportivas”, afirmó Ortiz, quien subrayó que “lo que la ciudad necesita es una inversión seria, una renovación profunda del Palacio de Vista Alegre para convertirlo en el pabellón principal que Córdoba merece y un Auditorio en Miraflores que cubra las necesidades culturales”. El capitular añadió con ironía que “lo único que el PP está construyendo con este proyecto son titulares, porque con la dotación prevista no da ni para encender la luz de semejante idea”.

Ortiz ha resumido que “tres proyectos, tres fracasos”, señalando que “en este mandato no habrá ni Córdoba Arena, ni piscina de 50 metros, ni Pabellón de la Juventud, y son los propios documentos oficiales del Ayuntamiento los que lo confirman”. Frente a la sucesión de "incumplimientos" del PP, ha defendido que el PSOE “no solo denuncia, sino que plantea soluciones con rigor”.