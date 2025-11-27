Las noticias que marcan la agenda en Córdoba: esto es lo más destacado

Las dos primeras plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo en la provincia de Córdoba encaran la recta final de unos trámites administrativos que han obligado a reajustar plazos, pero que mantienen la previsión de entrar en funcionamiento antes de junio del próximo año. En el ámbito social, la presidenta de la RIOD, Margarita Sánchez, pone el foco en la cooperación iberoamericana para reforzar la prevención y el tratamiento de las adicciones, con Emet Arco Iris como referente local. Y en materia de infraestructuras, Emacsa da un paso clave con la ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, una obra que evitará vertidos al río y permitirá recuperar este espacio como nuevo pulmón ciudadano.

