Las noticias que marcan la agenda en Córdoba: esto es lo más destacado

El avance de la instalación de las plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo; la entrevista a la presidenta de la RIOD, Margarita Sánchez; y el inicio de la ejecución de la cubierta del tanque de tormentas centran la actualidad
Las dos primeras plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo en la provincia de Córdoba encaran la recta final de unos trámites administrativos que han obligado a reajustar plazos, pero que mantienen la previsión de entrar en funcionamiento antes de junio del próximo año. En el ámbito social, la presidenta de la RIOD, Margarita Sánchez, pone el foco en la cooperación iberoamericana para reforzar la prevención y el tratamiento de las adicciones, con Emet Arco Iris como referente local. Y en materia de infraestructuras, Emacsa da un paso clave con la ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, una obra que evitará vertidos al río y permitirá recuperar este espacio como nuevo pulmón ciudadano.
- Consumo Cooperativo tendrá las plantas fotovoltaicas de Encinarejo y Almodóvar activas antes de junio de 2026
- Margarita Sánchez, presidenta de la RIOD: «Hoy hay drogas mucho más letales y difíciles de controlar»
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir
Córdoba ciudad
- Córdoba tiene 447 personas en situación de sinhogarismo, el doble que hace una década
- Archivada la denuncia en Las Quemadas tras admitir la mujer que las heridas eran autoinfligidas
- Córdoba recupera la histórica cruz de San Álvaro, destruida por un coche la pasada Navidad
- Córdoba activa la unidad Rayo de la Policía Local para combatir la delincuencia en el distrito Sur
Provincia
- Lucena aprueba con amplio respaldo el presupuesto para 2026 de 62 millones
- La comisión provincial del PFEA aprueba 254 proyectos con una inversión de 48 millones
- El PSOE de Córdoba exige a la Junta que regule la ubicación de plantas de biogás
Cultura
- ‘Hombres G’, segundos confirmados del cartel del Córdoba Live 2026: fecha, entradas y detalles del concierto
- Concierto del Coro Madrigal-Marin Constantin en la Mezquita-Catedral en homenaje a los lazos con Rumanía
Deportes
- Adri Fuentes mejora el ritmo goleador de los 22 tantos de Sergi Guardiola con el Córdoba CF en la 2017-18
Andalucía
- Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Málaga
- La investigación por corrupción en Almería alcanza a casi 20 empresas y cinco planes de obras de la Diputación
España
- Feijóo ve a Sánchez "cada vez más peligroso" y el presidente se muestra "convencido" de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio"
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera