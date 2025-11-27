Las noticias que marcan la agenda en Córdoba: esto es lo más destacado

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El avance de la instalación de las plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo; la entrevista a la presidenta de la RIOD, Margarita Sánchez; y el inicio de la ejecución de la cubierta del tanque de tormentas centran la actualidad

Imagen de archivo de una planta fotovoltaica.

Imagen de archivo de una planta fotovoltaica. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Las dos primeras plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo en la provincia de Córdoba encaran la recta final de unos trámites administrativos que han obligado a reajustar plazos, pero que mantienen la previsión de entrar en funcionamiento antes de junio del próximo año. En el ámbito social, la presidenta de la RIOD, Margarita Sánchez, pone el foco en la cooperación iberoamericana para reforzar la prevención y el tratamiento de las adicciones, con Emet Arco Iris como referente local. Y en materia de infraestructuras, Emacsa da un paso clave con la ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, una obra que evitará vertidos al río y permitirá recuperar este espacio como nuevo pulmón ciudadano.

  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  3. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  4. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  5. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  6. Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera

