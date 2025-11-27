La Navidad se vive entre animales: esta es la programación de las fiestas en el Zoo de Córdoba

La Navidad empieza a latir en uno de los rincones más vivos de la ciudad: el Centro de Conservación Zoo de Córdoba. Entre sonidos de lémures, el porte majestuoso de los tigres y la presencia imponente de los osos, el recinto se prepara para ofrecer unas fiestas diferentes, con actividades pensadas para acercar a niños y a familias al lugar. Así lo ha detallado Daniel García Ibarrola, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Imgema, quien ha destacado que "desde que comenzamos la legislatura hemos apostado por dar a conocer este espacio, lo que nos gusta llamar la manzana verde, y que toda la ciudadanía sepa la magnífica labor del Centro de Conservación Zoo de Córdoba".

Las actividades darán comienzo el 23 de diciembre con los campamentos navideños, que el año pasado ya se llenaron en cuestión de horas dejando incluso lista de espera. También habrá campamentos los días 26, 29, 30 y 2, todos ellos, en horarios de 9.00 a 14.00 horas y con un precio de 10 euros por día y niño. Todas las actividades de los campamentos estarán diseñadas para promover el bienestar de los animales mediante la elaboración de juguetes, dietas, plataformas y otros elementos con los que se divertirán, permitiendo que los niños y niñas participantes aprendan y disfruten al mismo tiempo que contribuyen al cuidado de las especies. Las inscripciones se abrirán este viernes.

Un grupo de escolares, en el Zoo de Córdoba. / Manuel Murillo

El 27 de diciembre llegará una de las propuestas más atractivas: Animalada Navidad, una jornada de interacción con animales, que tendrá lugar entre las 11.00 y las 14.00 horas y permitirá a los visitantes acercarse a especies tan impactantes como leopardos, tigres, osos, rinocerontes, lémures, suricatas, jabalíes o saimiris.

Visita del emisario real

Ya en 2026, el 3 de enero, el Zoo será escenario de una visita muy esperada, la del emisario real, que recogerá las cartas que los niños y niñas de Córdoba hayan dejado en el buzón dirigidas a los Reyes Magos. El emisario estará atendiendo a todos los que quieran acercarse y recogerá sus cartas entre las 11.00 y las 13.00 horas.