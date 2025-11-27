Qué hacer hoy jueves, 27 de noviembre de 2025

Música

Concierto ‘Romper las reglas’

La Orquesta de Córdoba ofrecerá un concierto con un programa que desafía y reinventa el espíritu clásico. Desde la enérgica Obertura de las Criaturas de Prometeo de Beethoven, pasando por un estreno absoluto: Problema sinfónico de Igmar Alderete. Terminarán con la poderosa y revolucionaria Tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica. Localidades: 10 a 23 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Tragicomedia

Puesta en escena de las ‘Sin escote’ de Clara del Valle

La compañía La Vidriera Teatro representa esta obra protagonizada por tres mujeres: una joven cantante, su tía-abuela demente y una menopaúsica con bajísima autoestima y peor suerte. El cuarto protagonista es un golfo, Emilio. Ellas y sus circunstancias subirán a escena, con situaciones que provocarán carcajadas y ternura, dónde muchas mujeres se verán reflejadas.

CÓRDOBA. IES Grupo Cántico. Virgen de las Angustias. 18.00 horas.

Presentación libro

‘El arte de gobernar’

Mariano Rajoy Brey, expresidente del Gobierno de España, presenta su libro El arte de gobernar. Después de cuatro décadas dedicadas a la política, comparte en estas páginas los aprendizajes en el ejercicio del poder, una síntesis de sus convicciones más profundas. Estará acompañado por Nicolás de Bari Millán de Cruz, presidente del Real Círculo de la Amistad, y Manuel Pimentel, editor de Almuzara.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

El café de los jueves

Presentación del libro ‘El hilo de la encrucijada’

La escritora Moira Láquesis nos presenta su nueva obra El hilo de la encrucijada. Un relato en el que las mujeres son las protagonistas, en un periodo histórico convulso y en una sociedad que no está diseñada para ellas.

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur. Junto a plaza de toros. 18.00 horas.

Música

IX Festival flamenco ‘Memorial Agustín Gómez’

Las peñas recuerdan con flamenco a Agustín Gómez con una nueva edición del festival que se celebra en su memoria. Este año participarán Domingo Herrerías, Raúl Alcántara ‘El Troya’ y Araceli Campillos, al cante, y Antonio Migueles, Ángel Mata y Alberto Luque, a la guitarra.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Jornadas culturales flamencas

Presentación del libro ‘Fosforito. Un genio de la música’

Álvaro de la Fuente presenta su libro sobre la figura de Fosforito dentro de las Jornadas culturales flamencas del Círculo en colaboración con la Diputación Provincial.