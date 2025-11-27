Agenda
Qué hacer hoy jueves, 27 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto ‘Romper las reglas’
La Orquesta de Córdoba ofrecerá un concierto con un programa que desafía y reinventa el espíritu clásico. Desde la enérgica Obertura de las Criaturas de Prometeo de Beethoven, pasando por un estreno absoluto: Problema sinfónico de Igmar Alderete. Terminarán con la poderosa y revolucionaria Tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica. Localidades: 10 a 23 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Tragicomedia
Puesta en escena de las ‘Sin escote’ de Clara del Valle
La compañía La Vidriera Teatro representa esta obra protagonizada por tres mujeres: una joven cantante, su tía-abuela demente y una menopaúsica con bajísima autoestima y peor suerte. El cuarto protagonista es un golfo, Emilio. Ellas y sus circunstancias subirán a escena, con situaciones que provocarán carcajadas y ternura, dónde muchas mujeres se verán reflejadas.
CÓRDOBA. IES Grupo Cántico.
Virgen de las Angustias.
18.00 horas.
Presentación libro
‘El arte de gobernar’
Mariano Rajoy Brey, expresidente del Gobierno de España, presenta su libro El arte de gobernar. Después de cuatro décadas dedicadas a la política, comparte en estas páginas los aprendizajes en el ejercicio del poder, una síntesis de sus convicciones más profundas. Estará acompañado por Nicolás de Bari Millán de Cruz, presidente del Real Círculo de la Amistad, y Manuel Pimentel, editor de Almuzara.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
El café de los jueves
Presentación del libro ‘El hilo de la encrucijada’
La escritora Moira Láquesis nos presenta su nueva obra El hilo de la encrucijada. Un relato en el que las mujeres son las protagonistas, en un periodo histórico convulso y en una sociedad que no está diseñada para ellas.
CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur.
Junto a plaza de toros.
18.00 horas.
Música
IX Festival flamenco ‘Memorial Agustín Gómez’
Las peñas recuerdan con flamenco a Agustín Gómez con una nueva edición del festival que se celebra en su memoria. Este año participarán Domingo Herrerías, Raúl Alcántara ‘El Troya’ y Araceli Campillos, al cante, y Antonio Migueles, Ángel Mata y Alberto Luque, a la guitarra.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Jornadas culturales flamencas
Presentación del libro ‘Fosforito. Un genio de la música’
Álvaro de la Fuente presenta su libro sobre la figura de Fosforito dentro de las Jornadas culturales flamencas del Círculo en colaboración con la Diputación Provincial.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.30 horas.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera