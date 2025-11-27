Ya hay fecha para el próximo debate sobre el estado de la ciudad de Córdoba

El Pleno de Córdoba celebrará, el próximo jueves 11 de diciembre, el segundo debate sobre el estado de la ciudad del mandato actual. La sesión plenaria servirá para contrastar las distintas visiones que los grupos municipales tienen de la ciudad de Córdoba y revisar el cumplimiento de lo anunciado por el alcalde, José María Bellido, en el primer debate celebrado en octubre del año pasado.

El de este año además se celebra a año y medio vista de las elecciones municipales. El reglamento estipula la necesidad de celebrar un debate sobre el estado de la ciudad al año y solo se refleja la excepción de celebrarlo en los años electorales.

Los anuncios en el último debate sobre el estado de la ciudad

En el último debate del estado de la ciudad el alcalde anunció el un cheque-bebé de 500 euros a las familias que tuvieran un hijo este año y estén empadronados en la capital; el cierre de la fachada este y sur, es decir, el fondo sur y la preferencia del estadio de El Arcángel y aseguró que el gobierno municipal quiere avanzar en el desarrollo del Córdoba Arena, una instalación deportiva y multiusos de primer nivel que el PP prometió en campaña electoral. Asimismo, anunció la reforma de la avenida de las Ollerías y se comprometió a acometer la obra de otra de las grandes vías de la ciudad: la de Gran Vía Parque, y un nuevo acceso al polígono de las Quemadas.

La transformación del Campo Santo de los Mártires con la ampliación de los jardines y la apertura de un nuevo espacio verde en el entorno de la antigua Biblioteca Provincial también figuró entre la lista de proyectos José María Bellido, junto a la reforma de la ermita de la Aurora, en la calle San Fernando, la renovación de los parques infantiles y pintura de los colegios y la construcción de un centro de participación activa de mayores que se ubicará en las instalaciones de la antigua Farmacia Militar; ampliar la Biblioteca Central y avanzar en la construcción del nuevo cuartel para el Servicio de Salvamento e Incendios de Córdoba (SEIS).

Este tipo de debate tiene un procedimiento especial, recogido en el Reglamento orgánico general del Ayuntamiento de Córdoba, al igual que el debate sobre el presupuesto municipal o de ordenanzas fiscales. La característica en común a todos estos debates es la apertura de un segundo turno de intervenciones.

El de abril del 2023 fue el segundo debate sobre el estado de la ciudad que se celebró en el primer mandato de José María Bellido (el anterior fue el 18 de febrero del 2021), mientras en el actual se celebró el pasado 3 de octubre. En el mandato de la socialista Isabel Ambrosio se celebraron solo dos debate de este tipo: en octubre del 2016 y diciembre del 2017.