Gatrobares, delicatessen y tapas andaluzas: así es el Mercado ‘dog friendly’ del centro de Córdoba

La sociedad va cambiando, poco a poco, y con ella también cambian los espacios que habitamos. Cada vez se ponen más facilidades para que sean entornos más abiertos, más cómodos y, en general, más tolerantes e inclusivos.

Entre los principales beneficiados de esta nueva forma de entender bares, calles y locales están sin duda nuestros amigos peludos, que ya no tienen que quedarse en casa mientras salimos a tomar algo.

En Córdoba son cada vez más los bares, restaurantes y establecimientos que permiten la entrada de mascotas. Y entre ellos destaca uno de los lugares más icónicos y concurridos de la ciudad: el Mercado Victoria, situado en pleno Paseo de la Victoria, que ahora también ha sido señalado como ‘dog friendly’.

Un vídeo que confirma que puedes ir con tu perro

Un usuario ha publicado recientemente un vídeo en redes sociales en el que muestra varios de los puestos y platos del mercado mientras sobreimpresiona el mensaje “dog friendly” junto a la localización: Mercado Victoria.

En las imágenes se ven diferentes propuestas gastronómicas, desde tapas hasta platos más elaborados, dejando claro que se puede disfrutar del lugar sin tener que dejar a la mascota fuera.

El gesto es un detalle enorme para quienes conviven con animales y buscan planes donde no tengan que separarse de ellos. Y viendo la repercusión del vídeo, no está pasando precisamente desapercibido.

¿Qué es exactamente el Mercado Victoria?

El Mercado Victoria es un mercado gourmet donde se concentran numerosos puestos con cocina local, nacional e internacional. En su oferta se pueden encontrar desde sabores asiáticos, árabes o argentinos hasta productos más clásicos de la gastronomía andaluza y cordobesa, con opciones como sushi, hamburguesas, pizzas, ostras, conservas o el famoso salmorejo.

Todo ello se reparte en un espacio amplio, cubierto pero abierto en esencia, muy pensado para compartir, probar cosas distintas y moverte de un puesto a otro según te apetezca. Además cuenta con un bar premium, Sojo Mercado, enfocado al tardeo y la noche con copas y ambiente musical.

Un edificio con mucha historia detrás

Más allá de su propuesta gastronómica, el Mercado Victoria ocupa la antigua Caseta del Círculo de la Amistad, una estructura que data de 1877, levantada originalmente como caseta de feria en los Jardines de la Victoria. Su forjado de hierro y su cubierta de zinc, sin paredes fijas, lo convertían en un espacio muy singular ya desde sus orígenes.

En 1918 se le añadió una parte de obra, de una sola planta, diseñada por el arquitecto Adolfo Castiñeyra en estilo pseudomudéjar. Todo ese recorrido histórico ha hecho que hoy sea considerado uno de los puntos imprescindibles para visitar en Córdoba, tanto por locales como por turistas.

Las opiniones de quienes han pasado por el Mercado Victoria coinciden en varios aspectos: destacan el ambiente animado, la posibilidad de probar platos muy diferentes en un mismo sitio y la buena ubicación en pleno centro. Muchos lo describen como un lugar ideal para tapear, ir en grupo, disfrutar de la música y alargar la tarde con unas copas.