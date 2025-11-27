Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 27 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 28 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Agredano Henares

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Villegas Zea

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  3. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  4. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  5. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  6. Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera

El Clúster Andalucía Logistics y la Junta firman un protocolo para impulsar la competitividad logística andaluza

El Clúster Andalucía Logistics y la Junta firman un protocolo para impulsar la competitividad logística andaluza

El PSOE de Córdoba denuncia "incumplimientos" del Gobierno municipal en materia deportiva: “Ni pabellón de la juventud, ni piscina, ni Córdoba Arena"

El PSOE de Córdoba denuncia "incumplimientos" del Gobierno municipal en materia deportiva: “Ni pabellón de la juventud, ni piscina, ni Córdoba Arena"

Los fallecidos en Córdoba el jueves 27 de noviembre

La Universidad de Córdoba presenta una exposición virtual permanente sobre el arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boloix

La Universidad de Córdoba presenta una exposición virtual permanente sobre el arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boloix

Córdoba en titulares: las noticias más relevantes para cerrar la jornada

Córdoba en titulares: las noticias más relevantes para cerrar la jornada

Emacsa adjudica a Jicar actuaciones urgentes en la primera conducción de aguas de Córdoba por 3,8 millones

Emacsa adjudica a Jicar actuaciones urgentes en la primera conducción de aguas de Córdoba por 3,8 millones

Un equipo de la Universidad de Córdoba, en el top 10 del mundo en una competición internacional de ciberseguridad

Un equipo de la Universidad de Córdoba, en el top 10 del mundo en una competición internacional de ciberseguridad

El Zoo, seguro y operativo esta Navidad tras el caso de gripe aviar: el Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad

El Zoo, seguro y operativo esta Navidad tras el caso de gripe aviar: el Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad
Tracking Pixel Contents