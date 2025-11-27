Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 27 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 28 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Agredano Henares
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Villegas Zea
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
