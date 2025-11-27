Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Evacuado al hospital un joven de 22 años tras sufrir quemaduras en un incendio en una vivienda en el Parque Cruz Conde

El fuego, originado en una sartén, le ha provocado heridas en el brazo

Edificios del Parque Cruz Conde en una imagen de archivo.

Edificios del Parque Cruz Conde en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un joven de 22 años ha resultado afectado tras el incendio de una vivienda registrado anoche en la zona del Parque Cruz Conde, en Córdoba capital, según ha informado en una nota de prensa el servicio de Emergencias 112.

El teléfono de Emergencias recibió a las 23:45 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de un incendio en el bajo de una vivienda situada en la calle Pintor Losada. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron, movilizados por el 112, efectivos de los bomberos de Córdoba, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

A la llegada de los operativos, los propietarios habían sofocado ya el fuego con un extintor, si bien efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervinieron para evacuar el humo que había generado el incendio, localizado en la cocina y originado, al parecer, en una sartén, según indicaron fuentes policiales.

Los servicios sanitarios movilizaron una ambulancia que trasladó al afectado con quemadura en el brazo al Hospital Reina Sofía.

