Detenido e ingresado en prisión el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa el pasado sábado

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba capital al hombre que intentó apuñalar al conductor de un autobús de Aucorsa el pasado 22 de noviembre, cuando el vehículo circulaba por la calle Campo Madre de Dios.

El suceso tuvo lugar en la calle Campo Madre de Dios alrededor de las 20.00 horas, cuando el presunto autor de los hechos se aproximó violentamente a la ventanilla del conductor en la parada de Camino de la Barca, golpeando el cristal con un casco de moto e intentando agredirlo. Ante la intensidad del ataque, este cerró la ventanilla y continuó hasta la siguiente parada. Allí, el agresor accedió bruscamente al vehículo empuñando un cuchillo de grandes dimensiones, lo que provocó gran alarma entre los pasajeros.

Una vez dentro, el hombre trató de apuñalar al chófer introduciendo el arma por la mampara protectora mientras profería amenazas. La rápida reacción del trabajador permitió arrebatarle el cuchillo, tras lo cual el agresor huyó a pie.

Celeridad en la investigación policial

De inmediato, un indicativo policial se personó en el lugar de los hechos y comprobó que en el suelo del autobús había un cuchillo con restos de sangre en la empuñadura. Desde ese momento se inició la investigación, y gracias a la colaboración de Aucorsa y a la rapidez de las gestiones realizadas por los agentes, se consiguió identificar al presunto autor, que fue detenido y puesto a disposición judicial el miércoles por la tarde, decretándose su ingreso en prisión.