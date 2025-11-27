Córdoba contará esta Navidad con más de 40 actividades culturales

Córdoba se prepara para vivir una Navidad llena de cultura, música y magia con más de 40 actividades que se desarrollarán del 2 al 28 de diciembre. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha destacado durante su presentación este jueves que se trata de un programa pensado para todos los públicos y para todos los gustos y que llegará a todos los barrios.

La programación preparada por el Ayuntamiento empieza con la 33ª edición de la Muestra de Corales Cordobesas, que tendrá lugar del 2 al 18 de diciembre en el Teatro Cómico Principal con entrada libre y actuaciones de formaciones locales y también escolares. Del 4 al 30 de diciembre, Cantarillo llenará de música diversos templos de la ciudad, como los de San Andrés o San Miguel, así como el Conservatorio de Superior de Música Rafael Orozco, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial y el propio Conservatorio.

Los más pequeños no se quedan atrás en esta programación, y es que del 7 al 21 de diciembre podrán disfrutar en el cine de la Fuenseca del ciclo Érase una vez, que ofrecerá cuenta-cuentos y música convirtiendo cada sesión en un momento mágico para los niños y niñas de Córdoba. Del 5 al 28 de diciembre, el Museo Taurino se transformará con Navidad en el Taurino, con un parchís promocional del museo y un concierto de pasodobles en la plaza de las Tendillas a cargo de la Banda de Música de la Esperanza, en colaboración con el Club Taurino Calerito y la Fundación del Toro de Lidia. Y tampoco podía faltar el flamenco, que del 14 al 28 de diciembre se fusionará con el espíritu navideño para hacer disfrutar al público del ciclo Navidad flamenca en la Posada del Potro.

Actividades en los barrios

Por otro lado, Cultura en Red llevará actividades a distintos barrios entre el 3 y el 27 de diciembre y, dentro del programa Patios de Navidad, se abrirá de forma excepcional el del patio de la calle Trueque durante los fines de semana entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los domingos se podrá subir a la terraza de la Puerta del Puente de manera gratuita para contemplar las vistas de la ciudad.

Isabel Albás subraya que Córdoba, con esta programación, "no solo celebra la Navidad, sino que la vive intensamente, invitando a vecinos y visitantes a recorrer sus calles y disfrutar de sus espacios históricos y dejándose contagiar por la música, el teatro y la alegría que llenarán la ciudad durante estas fechas".