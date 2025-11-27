Hacemos Córdoba y el Foro por la Memoria un convenio para agilizar las exhumaciones

La concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, y el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, han denunciado “graves deficiencias” en el actual convenio de exhumaciones y han reclamado que el nuevo acuerdo a cuatro partes, entre Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba, garantice “procesos continuos, identificación genética ágil y una Oficina de Atención a las Víctimas que funcione realmente”. Lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa este jueves.

Ruiz ha asegurado que, aunque el convenio vigente está bien redactado “sobre el papel”, en la práctica "no se están cumpliendo los compromisos mínimos que marca la Ley de Memoria Democrática". Ha recordado que las familias “siguen sin obtener verdad, justicia y reparación y que la situación es urgente, ya que cada año quedan menos familiares vivos, lo que amenaza el sentido reparador de las exhumaciones”.

La concejala ha reclamado que el nuevo convenio resuelva el “cuello de botella” en la identificación genética, que las fosas no vuelvan a cerrarse hasta que se completen todos los trabajos y que la Oficina de Atención a las Víctimas pase a ser un “servicio útil, con competencias claras, capacidad de divulgación y atención real a familias y ciudadanía”. Ruiz ha destacado que estas reivindicaciones forman parte de una hoja de ruta elaborada junto a colectivos memorialistas y organizaciones sociales y políticas de la ciudad, entre ellas la Federación Andaluza de Memoria Democrática, Aremisa, la Asamblea Memorialista Andaluza, Córdoba por la República, la Asociación Cultural La Desbandá, Izquierda Unida, Podemos, Equo, Movimiento Sumar, el Partido Comunista, Iniciativa del Pueblo Andaluz y sindicatos como CCOO.

Más de 160 víctomas exhumadas

Luis Naranjo, en nombre del Foro por la Memoria, de la Federación Provincial por la Memoria Democrática y de la Asamblea Memorialista Andaluza, ha recordado que en dos años solo se han recuperado “162 víctimas, frente a las más de 4.000 personas asesinadas por el franquismo en Córdoba”. Ha advertido de que, al ritmo actual, la recuperación completa se extendería “hasta mediados del siglo XXI, cuando ya no quedaría ningún familiar que pueda cerrar su duelo”.

Naranjo ha denunciado que la Oficina de Atención a las Víctimas es actualmente “un cascarón vacío, sin apoyo jurídico ni técnico y sin participación de los colectivos". También ha puesto el foco en los retrasos y deficiencias de las pruebas de ADN, ha ha recordado que los análisis tomados en 2019 se han comunicado cinco años después y siempre sin resultados positivos, lo que “imposibilita una identificación real de las víctimas”.

El portavoz memorialista ha reclamado que el nuevo convenio incluya la creación de bancos de ADN por provincia, o al menos dos centros andaluces, uno en la zona oriental y otro en la occidental, que permitan procesar las muestras con garantías y con un plazo máximo de seis meses, tal y como prevé la propia Junta de Andalucía. “Sin campañas activas de búsqueda de familiares en Córdoba, Madrid y otros territorios donde emigraron los vencidos de la Guerra Civil, ha advertido, la identificación individualizada será imposible”.