Centro Comercial Abierto
Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
La iniciativa, organizada por el Centro Comercial Abierto Santa Rosa-Valdeolleros, celebra su séptima edición coincidiendo con el Black Friday
El Centro Comercial Abierto Santa Rosa-Valdeolleros se prepara para una nueva jornada de convivencia entre el comercio de proximidad y los vecinos de estos barrios de Córdoba, con la celebración de la séptima edición del Santa Rosa Day, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.
El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, comenzará a las 13.00 horas en la avenida de Almogávares, esquina Don Lope de los Ríos, y la jornada reunirá compras, actividades, talleres, música en directo y espectáculos para todas las edades, con un único objetivo: llenar de vida las calles de Santa Rosa y Valdeolleros y reforzar el papel del comercio de proximidad.
Programa completo del Santa Rosa Day
El programa de actividades contará con tres puntos neurálgicos: la zona del escenario, la carpa de actividades, además, de otras acciones específicas.
Zona del escenario
- 11:30 – Taller de Postural (Clínica Ecom)
- 11:45 – Cuentacuentos
- 12:00 – Taller de baile Coppelia
- 12:25 – Flashmob “Bohemian Rhapsody” (Coppelia)
- 12:40 – Clínica Gala
- 13:30–15:00 – DJ Kike Terrible
- 17:00–17:30 – Flashmob Coppelia + Rock School
Carpa de actividades
- 11:00 – Taller de Panadería Thermomix
- 12:00–13:30 – Taller de pintura mural (Clara Gómez Campos)
- 12:30–13:30 – Papiroflexia por IES El Tablero
- 15:00–17:00 – Taller de Ajedrez
Otras actividades
- 17:30–17:45 – Entrega del Premio Solidario del Año
- 18:00–19:00 – Concierto Diver Band
- 18:00–20:00 – Torneo de juegos de mesa
- 18:00–22:00 – Pintacaras “Operación Kilo” (CEI El Duende Travieso)
- 19:30–20:30 – Desfile: Naomi Modas, Óptica Valdivia, Dizeño y Confecciones Nati
- 20:30–22:00 – Bingo Musical
Santa Rosa, un barrido unido por su comercio
El Santa Rosa Day está subvencionado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de Comercio Córdoba, Comercio en Digital, Sadeco, EMACSA y Trastos.
Rafa Ballesteros, presidente del CCA, destaca que la iniciativa “es mucho más que un evento: es la demostración de la fuerza, la unión y el compromiso de nuestros comerciantes”. Mientras que Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba destaca que el evento “representa a la perfección lo que significa el comercio de cercanía: dinamismo, proximidad y compromiso con los barrios”.
