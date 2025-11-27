Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos

La iniciativa, organizada por el Centro Comercial Abierto Santa Rosa-Valdeolleros, celebra su séptima edición coincidiendo con el Black Friday

Público en el Santa Rosa Day de 2024.

Público en el Santa Rosa Day de 2024. / A. J. González

María Roso

El Centro Comercial Abierto Santa Rosa-Valdeolleros se prepara para una nueva jornada de convivencia entre el comercio de proximidad y los vecinos de estos barrios de Córdoba, con la celebración de la séptima edición del Santa Rosa Day, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, comenzará a las 13.00 horas en la avenida de Almogávares, esquina Don Lope de los Ríos, y la jornada reunirá compras, actividades, talleres, música en directo y espectáculos para todas las edades, con un único objetivo: llenar de vida las calles de Santa Rosa y Valdeolleros y reforzar el papel del comercio de proximidad.

Santa Rosa Day: el comercio del barrio brilla con fuerza en una jornada especial

Santa Rosa Day: el comercio del barrio brilla con fuerza en una jornada especial

A. J. González

Programa completo del Santa Rosa Day

El programa de actividades contará con tres puntos neurálgicos: la zona del escenario, la carpa de actividades, además, de otras acciones específicas.

Zona del escenario

  • 11:30 – Taller de Postural (Clínica Ecom)
  • 11:45 – Cuentacuentos
  • 12:00 – Taller de baile Coppelia
  • 12:25 – Flashmob “Bohemian Rhapsody” (Coppelia)
  • 12:40 – Clínica Gala
  • 13:30–15:00 – DJ Kike Terrible
  • 17:00–17:30 – Flashmob Coppelia + Rock School

Carpa de actividades

  • 11:00 – Taller de Panadería Thermomix
  • 12:00–13:30 – Taller de pintura mural (Clara Gómez Campos)
  • 12:30–13:30 – Papiroflexia por IES El Tablero
  • 15:00–17:00 – Taller de Ajedrez

Otras actividades

  • 17:30–17:45 – Entrega del Premio Solidario del Año
  • 18:00–19:00 – Concierto Diver Band
  • 18:00–20:00 – Torneo de juegos de mesa
  • 18:00–22:00 – Pintacaras “Operación Kilo” (CEI El Duende Travieso)
  • 19:30–20:30 – Desfile: Naomi Modas, Óptica Valdivia, Dizeño y Confecciones Nati
  • 20:30–22:00 – Bingo Musical
Cartel de la séptima edición del Santa Rosa Day

Cartel de la séptima edición del Santa Rosa Day / CÓRDOBA

Santa Rosa, un barrido unido por su comercio

El Santa Rosa Day está subvencionado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de Comercio Córdoba, Comercio en Digital, Sadeco, EMACSA y Trastos.

Noticias relacionadas y más

Rafa Ballesteros, presidente del CCA, destaca que la iniciativa “es mucho más que un evento: es la demostración de la fuerza, la unión y el compromiso de nuestros comerciantes”. Mientras que Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba destaca que el evento “representa a la perfección lo que significa el comercio de cercanía: dinamismo, proximidad y compromiso con los barrios”.

