Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos

El Centro Comercial Abierto Santa Rosa-Valdeolleros se prepara para una nueva jornada de convivencia entre el comercio de proximidad y los vecinos de estos barrios de Córdoba, con la celebración de la séptima edición del Santa Rosa Day, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, comenzará a las 13.00 horas en la avenida de Almogávares, esquina Don Lope de los Ríos, y la jornada reunirá compras, actividades, talleres, música en directo y espectáculos para todas las edades, con un único objetivo: llenar de vida las calles de Santa Rosa y Valdeolleros y reforzar el papel del comercio de proximidad.

A. J. González

Programa completo del Santa Rosa Day

El programa de actividades contará con tres puntos neurálgicos: la zona del escenario, la carpa de actividades, además, de otras acciones específicas.

Zona del escenario

11:30 – Taller de Postural (Clínica Ecom)

– Taller de Postural (Clínica Ecom) 11:45 – Cuentacuentos

– Cuentacuentos 12:00 – Taller de baile Coppelia

– Taller de baile Coppelia 12:25 – Flashmob “Bohemian Rhapsody” (Coppelia)

– Flashmob “Bohemian Rhapsody” (Coppelia) 12:40 – Clínica Gala

– Clínica Gala 13:30–15:00 – DJ Kike Terrible

– DJ Kike Terrible 17:00–17:30 – Flashmob Coppelia + Rock School

Carpa de actividades

11:00 – Taller de Panadería Thermomix

– Taller de Panadería Thermomix 12:00–13:30 – Taller de pintura mural (Clara Gómez Campos)

– Taller de pintura mural (Clara Gómez Campos) 12:30–13:30 – Papiroflexia por IES El Tablero

– Papiroflexia por IES El Tablero 15:00–17:00 – Taller de Ajedrez

Otras actividades

17:30–17:45 – Entrega del Premio Solidario del Año

– Entrega del Premio Solidario del Año 18:00–19:00 – Concierto Diver Band

– Concierto Diver Band 18:00–20:00 – Torneo de juegos de mesa

– Torneo de juegos de mesa 18:00–22:00 – Pintacaras “Operación Kilo” (CEI El Duende Travieso)

– Pintacaras “Operación Kilo” (CEI El Duende Travieso) 19:30–20:30 – Desfile: Naomi Modas, Óptica Valdivia, Dizeño y Confecciones Nati

– Desfile: Naomi Modas, Óptica Valdivia, Dizeño y Confecciones Nati 20:30–22:00 – Bingo Musical

Cartel de la séptima edición del Santa Rosa Day / CÓRDOBA

Santa Rosa, un barrido unido por su comercio

El Santa Rosa Day está subvencionado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de Comercio Córdoba, Comercio en Digital, Sadeco, EMACSA y Trastos.

Rafa Ballesteros, presidente del CCA, destaca que la iniciativa “es mucho más que un evento: es la demostración de la fuerza, la unión y el compromiso de nuestros comerciantes”. Mientras que Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba destaca que el evento “representa a la perfección lo que significa el comercio de cercanía: dinamismo, proximidad y compromiso con los barrios”.