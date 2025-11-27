El CMC pide frenar la subida del agua y la basura y exige un plan estratégico en Emacsa y Sadeco

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha celebrado un pleno en el que ha aprobado su propuesta de cara a las subidas de tasas previstas: agua, basura y taxi. Así, ha expresado una preocupación común por la creciente presión fiscal sobre la ciudadanía y por la falta de estabilidad en las empresas municipales.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha señalado que las subidas vinculadas al IPC "no nos parecen mal", pero ha recordado que en Sadeco y Emacsa sería ya el tercer año consecutivo de incrementos. Por ello, reclama un plan de empresa en el que se expliquen los esfuerzos previstos y las soluciones económicas planteadas.

"No nos parece oportuno que cada año se suban las tarifas sin saber si se están atajando los problemas de gestión, más allá de las normativas y las inversiones obligatorias", ha afirmado. Ha recordado que Sadeco acumula casi un 60% de subida en tres años, por lo que considera imprescindible ofrecer explicaciones y mostrar mejoras reales en la gestión: "Subir simplemente las tarifas sin resolver los problemas que pensamos que existen en la empresa no es la solución", asegura.

El CMC critica además la falta de planificación a medio plazo: “No sabemos qué va a necesitar la empresa ni cuánto se nos va a pedir, y estamos expectantes ante la posibilidad de que las subidas continúen”. En este sentido, insiste en que tanto Sadeco como Emacsa deben clarificar su planificación de inversiones y demostrar una gestión eficaz.

Preocupación por las inversiones en Emacsa

En relación con Emacsa y la tarifa del agua, el movimiento ciudadano muestra inquietud por el fuerte volumen de inversiones necesarias para cumplir con las nuevas normativas de calidad del agua, depuración y regeneración, unido a la caída estructural del consumo. Considera que la última subida del 2,1% sería razonable si no se sumara a los incrementos del 10% y del 5% aplicados recientemente, y critica la ausencia de medidas compensatorias.

Por ello, el CMC exige al Ayuntamiento saber cuánto quiere recaudar anualmente a través del recibo del agua , que "supone una subida de la presión fiscal excesiva", y solicita a la empresa un plan estratégico a cinco años que clarifique si las futuras subidas son inevitables o responden a problemas de gestión. A este respecto, asegura que "apoyaremos el plan de empresa que incluya continuar en la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento para evitar fugas; la inversión en regeneración de agua, y, sobre todo, la facilitación de los procesos de regularización y dotación de suministros de abastecimiento y saneamiento de agua en las zonas de parcelaciones". Reclama, además, que las ayudas sociales se adapten al encarecimiento del ciclo integral del agua y que se reduzcan las tarifas a entidades sin ánimo de lucro, al tiempo que insiste en que la Junta debe reinvertir en Córdoba los fondos procedentes del canon de depuración.

Sin mejoras en la recogida de la basura

Respecto a Sadeco, el movimiento ciudadano alerta de la complicada situación económica que genera el impuesto por depósito en vertedero, el nuevo sistema de cálculo de emisiones, el incremento de costes, la implantación del quinto contenedor y la insuficiente aportación de Ecoembes, lo que desemboca en una previsión de pérdidas de cuatro millones de euros en 2026.

Aunque la subida del 2,1% sería asumible en condiciones normales, denuncia que se suma a incrementos del 35% y del 10% en los dos años anteriores sin que, asegura, se hayan visto mejoras en la limpieza viaria, en los equipamientos públicos o en la recogida selectiva, lo que ha causado, a su juicio, un creciente malestar vecinal. Por ello, vuelve a exigir un plan de empresa a cinco años que permita ordenar inversiones, dimensionar el personal y planificar servicios vinculados a la economía circular. También pide reforzar ayudas sociales ante la subida del recibo de basura, ampliar los perfiles que pueden acceder a reducciones y rebajar tarifas a entidades sociales, además de reclamar a la Junta que devuelva a la ciudad lo recaudado por el impuesto de vertederos en forma de inversiones.

En conjunto, el movimiento ciudadano reclama estabilidad, planificación a medio plazo, transparencia en los costes y "una política tarifaria más equilibrada, que no cargue de manera desproporcionada sobre los vecinos y que garantice la calidad de los servicios públicos básicos en una ciudad que crece y necesita adaptarse a nuevas exigencias ambientales, de movilidad y de sostenibilidad".

Ampliar los límites para la tarifa del taxi

En cuanto al taxi, el CMC ha vuelto a pedir una revisión de los límites territoriales de las tarifas y una actualización del sistema tarifario para adaptarlo al crecimiento urbanístico, a las nuevas necesidades ciudadanas y a la falta de transporte público en determinadas zonas. En este sentido, considera razonable la subida del 2,70% al coincidir con el IPC interanual.

La propuesta incluye ampliar las zonas tarifarias en los cuatro puntos cardinales, incorporar nuevos desarrollos urbanos dentro de la tarifa normal, parcelaciones en proceso de legalización, y definiendo claramente las áreas con tarifa prefijada en las barriadas periféricas. También propone crear un servicio especial más económico para zonas y horarios sin cobertura de Aucorsa, con el fin de evitar situaciones en las que los vecinos quedan sin alternativas de movilidad.