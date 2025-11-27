El Clúster Andalucía Logistics y la Junta firman un protocolo para impulsar la competitividad logística andaluza

El Clúster Andalucía Logistics y la Agencia Pública de Puertos de Andalucia (APPA) adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, han subscrito un protocolo de colaboración para mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz en el sector logístico. El acuerdo, firmado por el presidente del Clúster, Miguel Ángel Tamarit y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, tiene como principal objetivo crear sinergias entre el sector público y privado para impulsar un sector altamente estratégico como es el logístico.

En ese sentido, se busca promover el empleo y la innovación a través del desarrollo de actividades de investigación, tecnología, formación, internacionalización, así como la transferencia y difusión de resultados. El presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit Almagro, ha señalado que “las infraestructuras son fundamentales para la transformación del sector logístico, así la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está trabajando en ello e implementando medidas para que nuestra industria sea más competitiva y resiliente. Esto incluye el desarrollo de nodos logísticos, lo que facilitará el fortalecimiento y la dinamización de la economía en su conjunto”.

Por su parte, Rocío Díaz ha indicado la importancia de “crear sinergias y sellar alianzas en un sector estratégico como la logística”, en el que Andalucía “goza de una posición privilegiada” para convertirse “en la gran plataforma logística del sur de Europa”. La consejera de Fomento ha resaltado el importante salto que se ha dado con el desarrollo de la Red Logística de Andalucía e hitos como la construcción del Puerto Seco de Antequera o el desarrollo de áreas logísticas como la de Bahía de Algeciras o Córdoba. Pero, a su vez, ha considerado “más que necesario contar con aliados que nos ayuden en este camino, con empuje y con decisión como Clúster Andalucía Logistics”. La APPA, a través de su entidad instrumental Red Logistica de Andalucia, se encarga de la gestión y desarrollo de las áreas logísticas de interés autonómico y promueve fórmulas de cooperación público- privada.

Este acuerdo no solo pretende fortalecer la posición de Andalucía como un eje logístico clave, sino también convertirla en un referente europeo en innovación y sostenibilidad logística. A la firma han asistido, además de la consejera y el presidente de la Asociación Clúster Andalucía Logistics; el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio; el director de Puertos de APPA, Onofre Sánchez y el Gerente de Andalucía Logistics, Antonio Vílchez Sobre Andalucía Logistics Andalucía Logistics es un clúster innovador que reúne a cerca de cincuenta empresas andaluzas y otras entidades privadas y públicas, creado con el objeto de mejorar la competitividad del sector logístico y consolidarlo como un pilar del desarrollo económico de nuestra región.

Su misión es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas y agentes asociados, promoviendo la innovación, la internacionalización y la cooperación sectorial, y reforzando la logística como un eje fundamental de la actividad económica, lo que a su vez fomenta sinergias con otros sectores.