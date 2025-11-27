CECO pone en marcha una nueva Comisión de Empresa Familiar en Córdoba

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha puesto en marcha la Comisión de Empresa Familiar, un nuevo órgano destinado a promover el desarrollo de este tipo de compañías y estudiar los principales retos a los que se enfrenta el tejido empresarial cordobés. La comisión estará presidida por Francisco Torrent, vicepresidente de CECO y de la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba, presidente de Asemeca y CEO de Aceitunas Torrent.

"La empresa familiar constituye uno de los pilares de la economía española y representa buena parte del entramado de pequeñas y medianas empresas del país" ha señalado CECO que recalca que "su continuidad resulta determinante para la supervivencia y el crecimiento económico".

Participación institucional y empresarial

Este jueves se ha desarrollado la primera reunión de esta comisión de CECO, que ha contado con la participación de Lourdes Arce, vicerrectora de Innovación y Transferencia y responsable de las cátedras Universidad-Empresa, así como de representantes del Grupo Empresarial Santamaría, Luis Santamaría, y SP Group, Francisco Bernal, "ejemplos de empresas familiares consolidadas de la provincia".

Retos de la empresa familiar

La nueva comisión trabajará sobre los principales desafíos que afrontan estas compañías. En concentro, la necesidad de ser eficaces y competitivas en un mercado dinámico; la apuesta por la innovación, la digitalización y la internacionalización; la importancia de planificar el relevo generacional y la sucesión en el liderazgo o la gestión del papel de los familiares dentro de la empresa y la relación entre todos sus empleados.

Según ha avanzado CECO, estos y otros asuntos serán tratados en el seno de la comisión, que busca consolidarse como "un espacio estable de reflexión y apoyo para fortalecer el futuro de la empresa familiar cordobesa".