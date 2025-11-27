La causa contra un policía nacional por la muerte de un motorista en el Vial Norte llegará a juicio

La Audiencia provincial de Córdoba ha ratificado el procesamiento del policía nacional que ha sido investigado por la muerte de un motorista en una colisión ocurrida en 2024, en el Vial Norte. El agente solicitó el archivo de la causa, pero finalmente la Audiencia ha confirmado que llegará a juicio.

Como se recordará, el suceso tuvo lugar el 12 de mayo del año pasado, en torno a las 17.00 horas. Una patrulla de la Policía Nacional colisionó con una moto en la esquina de la avenida de La Libertad con Los Almogávares. Se da la circunstancia de que los agentes se encontraban desarrollando un operativo, con las luces del vehículo encendidas, en el momento del siniestro.

El motorista, de 32 años de edad y profesional de la hostelería, recibió reanimación cardiopulmonar en el lugar del accidente. Una ambulancia del 061 se desplazó hasta la zona para trasladarlo al hospital Reina Sofía, pero falleció antes de llegar al centro hospitalario.

La instrucción de la causa ha sido desarrollada por el juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba. Un mes después del trágico accidente, el órgano instructor confirmó la apertura de diligencias para esclarecer lo ocurrido tras recibir el atestado elaborado por la Policía Local.